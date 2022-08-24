الامارات | انطلاقة كبيرة لـ «بيت التنين».. 10 ملايين مشاهد في أميركا فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت الحلقة الأولى من مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن» المشتق من مسلسل «غايم أوف ثرونز»، الذي حقق نجاحاً عالمياً واسعاً نحو 10 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة، محققة بذلك أفضل انطلاقة لعمل على منصّة البث التدفقي «إتش بي أو»، بحسب بيان صادر عن مجموعة «وورنر ميديا».

وكان المعجبون بـ«غايم أوف ثرونز»، الذي عُرض آخر مواسمه قبل ثلاث سنوات، يتشوّقون لحضور «هاوس أوف ذي دراغن» الذي تدور أحداث قصته قبل نحو 200 عام من المسلسل الأساسي.

وجذبت الحلقة الأولى التي عُرضت، مساء أمس، على قناة «إتش بي أو ماكس» التلفزيونية التقليدية وعلى منصّتها للبث التدفقي 10 ملايين مشاهد، وهو «أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ «إتش بي أو»، بحسب ما أوضحت، أول من أمس، مجموعة «وورنر ميديا»، التي تتبع لها «إتش بي أو».

وشكلت الحلقة الأولى أيضاً أكبر انطلاقة لمسلسل على «إتش بي أو ماكس»، في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ما أدى إلى مستوى لم يسبق له مثيل من التدفقات المتزامنة على المنصّة، بحسب المجموعة الترفيهية العملاقة.

وتجري أحداث «هاوس أوف ذي دراغن» (بيت التنين) المقتبس من كتاب «فاير أند بلود» للكاتب جورج ر.ر. مارتن، مبتكر الملحمة الأدبية «غايم أوف ثرونز»، قبل 200 عام من أحداث مسلسل «غايم أوف ثرونز»، ويروي تاريخ عشيرة «تارغارين» المتعطشة للدماء وتنانينها الـ17.

وسيكتشف عشاق «غايم أوف ثرونز» في هذا الجزء المكون من تسع حلقات أسلاف أبطال المواسم الثمانية من المسلسل الشهير، الذي طبع تاريخ المسلسلات التلفزيونية طوال ثمانية مواسم بين عامي 2011 و2019.

وتشارك في العمل مجموعة من الممثلين بينهم: إيما دارسي، ومات سميث، وريس إيفانز، وأوليفيا كوك، وبادي كونسيداين.

وتبدأ قصة المسلسل الذي يمزج بين الخيال وأجواء المكائد السياسية عندما تكون عشيرة «تارغارين» في ذروة نفوذها القائم على التنانين، الذي يبدأ بالتراجع بسبب صراعات الخلافة.

ومن المفترض أن يتنافس على إنتاج «إتش بي أو» هذا من حيث الشعبية والمشاهدين مع مسلسل «ذي رينغز أوف باور» المستوحى من عالم «لورد أوف ذي رينغز» (سيد الخواتم) الخيالي، الذي أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، وأنتجته «أمازون برايم فيديو» بموازنة كبيرة.

وكانت «أمازون برايم» اشترت حقوقه في مقابل 250 مليون دولار قبل نحو خمس سنوات.

وذكرت تقارير أن المجموعة خصصت موازنة بلغت مليار دولار للمواسم الخمسة التي ينقسم إليها، ويدوم كل منها 10 ساعات. ويتاح الموسم الأول اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل.