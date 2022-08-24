الامارات | دراسة تربط التركيب الجيني وأكلاتنا المفضلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة بحثية مشتركة في أسكتلندا وإيطاليا إلى وجود صلة بين التركيب الجيني لكل شخص ونوعية المأكولات التي يفضلها.

وشملت الدراسة، التي أجريت في جامعة إدنبرة بأسكتلندا، أكثر من 150 ألف شخص.

وأظهرت التجربة وجود فئة من المشاركين تفضل الأغذية ذات السعرات الحرارية المرتفعة، وأخرى تفضل المأكولات ذات المذاق اللاذع مثل الكحوليات والخضروات ذات الروائح النفاذة، وفئة ثالثة تفضل الأغذية ذات السعرات المنخفضة مثل الفواكه والخضروات.