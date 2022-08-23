سارة إسماعيل أول مصرية تلعب لبرشلونة: تمثيلي لبلدي في كرة القدم شرف كبير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبّرت سارة إسماعيل، لاعبة نادي برشلونة الإسباني السابقة، ولاعبة نادي سرقسطة حاليا، عن سعادتها البالغة، لاختيارها مؤخرًا، لتمثيل منتخب مصر في كرة القدم النسائية، نظرًا لإنجازاتها بمجال كرة القدم، التي قدمتها خلال سنوات.

تعليق سارة إسماعيل على تمثيلها لمنتخب مصر

وقالت سارة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنها تشعر بإحساس رائع لهذه الخطوة، وأن مشاركتها لتمثيل منتخب مصر بكرة القدم النسائية، تعد شرفًا كبيرًا لها، قائلة: «إنه لشرف كبير أن أكون قادرة على تمثيل بلدي».

وواصلت سارة إسماعيل حديثها، أن مشاركتها ليست سوى البداية لطريق طويل سيدفع مصر إلى القمة، في تاريخ كرة القدم النسائية.

سارة إسماعيل تتحدث عن أصولها المصرية

أما عن أصولها المصرية كشفت لاعبة نادي برشلونة سابقًا، أن والدها مصري الجنسية، وأن جميع أفراد عائلتها لوالدها تعيش في مصر، موضحة أنها تعيش حالة من الاشتياق لتمثيل بلدها في الوقت الحالي، بتقديمها أكثر شيء تحب فعله وهو ممارسة لعب كرة القدم، «أنا بحب بلدي وشعبها».

وكان أعلن مؤخرًا، محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، عن انضمام سارة إسماعيل سيلجيدو، لاعبة نادي برشلونة الإسباني سابقا، ونادي سرقسطة حاليا، إلى صفوف منتخب مصر لتمثيله بدلا من اللعب للمنتخب الإسباني.