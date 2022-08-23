حل مبتكر للتخلص من «حب الشباب».. غطاء وسادة مصنوع من حرير التوت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«حب الشباب» أزمة كبيرة يواجهها العديد من الفتيات والشباب، إذ بظهوره على الوجه؛ يسبب إزعاجًا كبيرًا لصاحبها، ويبدأ المصابون به في البحث عن طرق ووسائل فعالة للتخلص منه في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي دفع إحدى شركات مستحضرات التجميل العالمية، إلى تقديم حلٍ سحري للتخلص من هذه المعاناة بشكل فعّال.

غطاء وسادة حريرية للتخلص من «حب الشباب»

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن شركة مستحضرات تجميل عالمية، قدمت تصميمًا لغطاء وسادة مصنوع من حرير التوت بنسبة 100%، وتمت معالجته بأيونات الفضة المضادة للبكتيريا، وذلك لتقليل ما يصل إلى نحو 99.97% من البكتيريا التي تسبب الإصابة بـ«حب الشباب».

وظهرت نتائج مذهلة، عقب استخدام العديد من الأشخاص لهذا الغطاء الحريري، وذلك وفق ما كشفت عنه تقارير عدد من الأطباء، إذ أنهم لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في نسب ظهور «حب الشباب» منذ استخدام غطاء الوسادة الحريري.

فعالية عمل الوسائد الحريرية

تعمل مجموعة أغطية الوسائد الحريرية المصنعة على مكافحة «حب الشباب» بفعالية، إذ أنها تقضي على نحو 99.7٪ من البكتيريا المسببة لظهورها، كما أنها تساعد على تنقية البشرة منها في أربعة أسابيع فقط.

وذكرت التقارير أن أيونات الفضة تساهم في علاج البكتيريا المرتبطة بحب الشباب ومخاوف الجلد الموضعية وتمنعها من التكاثر، وذلك من خلال القضاء عليها بشكل طبيعي.