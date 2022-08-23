أخصائي تغذية: الرضاعة الطبيعية تخفض احتمالية إصابة الأم بسرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور مينا خليل، أخصائي علاج طبيعي وتغذية علاجية، إن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة الأم بسرطان الثدي، كما أنها تخفف من احتمالية إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة الشائع عند غالبية الأمهات.

الرضاعة الطبيعية مفيدة للمولود

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبد العزيز، أن الرضاعة الطبيعية تحقق إفادة كبيرة للمولود أيضًا، خاصة وأن لبن الأم يساعد الطفل في الحصول على مناعة طبيعية تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تهاجم المولود في أيامه الأولى.

وأكد أن الرضاعة الطبيعية المفيدة تستلزم سريان الأم على نظام غذائي سليم وصحي، يحتوي على العناصر الغذائية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار المحافظة على طبيعة الجسم وحمايته من السمنة الزائدة.

موعد إذاعة برنامج «السفيرة عزيزة».. من السبت إلى الأربعاء

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، هن: الأستاذة القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبد العزيز، وسالي شاهين ، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصري، وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والآباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.