أثار رعبها.. سيدة تكتشف تمساحا في حمام السباحة بمنزلها - ماذا فعلت؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقت سيدة، من مقاطعة أورانج الشرقية، في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، صدمة بعدما وجدت تمساحا كان يسبح في حمام السباحة في منزلها.

وعلى الفور، اتصلت صاحبة المنزل بالشرطة للإبلاغ عن تمساح كان يسبح في حمام السباحة، وفقا لما جاء في موقع upi.

وقال مسؤولو شرطة المنطقة في مقطع الفيديو الخاص بعملية القبض على التمساح: "إن شكل التمساح كان مخيفا للغاية".

وأضاف مسؤولو الشرطة: "تمت عملية نقل التمساح بأمان إلى نهر سانت جون، بعدما فاجأ صاحبة المنزل في حمام السباحة".

ومن جانبها، قالت صاحبة المنزل: "الأمر كان مروعا عندما رأيت التمساح يسبح في حمام السباحة".

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