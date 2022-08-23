سعره خرافي وفخم.. شاهد منزل جينيفر لوبيز الجديد بعد زواجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

احتفلت جنيفر لوبيز وبن أفليك بزفافهما في حفل أقيم في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة، هذا الأسبوع، حيث ارتدت فستانا أبيض من "رالف لورين"، ونسقت معه ذيل طويل وطرحة، بينما ظهر أفليك ببدلة توكسيدو مع سترة بيضاء وسروال أسود.

الحفل أقيم في أراضي منزل "أفليك" الذي تبلغ مساحته 87 فداناً، حيث تم تصوير الضيوف وهم يرتدون ملابس بيضاء بالكامل.

وبالرغم من أن الحفل كان ضخما، لكن سعر المنزل الذي قرر الزوجان العيش فيه، أثار جدلا كبيرا، بعدما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تكلفته.

ووفقا لما جاء في الصحيفة الشهيرة، فإن المنزل عبارة عن قصر، وتبلغ تكلفته 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 170 مليون و435 ألف جنيه مصري.

وتضيف الصحيفة: "يقع مكان الإقامة على جزيرة هامبتون الخاصة، ويضم ثلاثة مبانٍ منفصلة، ويضم "البيت الكبير" الرئيسي مساحة 6000 قدم مربع، وأربع غرف نوم وخمسة حمامات".

ويقع المنزل، الذي تم بناؤه في عام 2000، على أرض كانت ذات يوم مزرعة رقيق تُدعى مراعي هامبتون، وتبلغ مساحته 87 فدانًا، حيث اشتراه بن أفليك في عام 2003، حيث كان هو و"لوبيز" يتواعدان عندما اشترى العقار لأول مرة.

وبينما عرض أفليك مؤخرًا العقار المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 87 فدانًا للبيع مقابل 8.9 مليون دولار، قرر في النهاية الاحتفاظ بالمنزل واستخدامه في حفل زفاف ساحر مع جينيفر لوبيز.

القصر محاط بأشجار البلوط الحية التي يعود تاريخها إلى قرون، ومجهز بأرضيات من خشب الصنوبر، وسقوف بارتفاع 15 قدمًا ومدافئ مقوسة رومانسية منتشرة حول المبنى.

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