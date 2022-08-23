فوائد مذهلة لزيت البندق على البشرة.. يمنع حب الشباب ويحمي من أشعة الشمس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زيت البندق ليس بين الزيوت الشهيرة المعروفة لنضارة البشرة وصحتها، وعلى الرغم من ذلك فهو كنز مدفون مليء بالفوائد، والتي يستعرضها «هن»، في التقرير التالي بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز» المهتم بلايف ستايل وكل ما يحص البشرة والشعر للنساء.

فوائد زيت البندق للبشرة

- ومن بين فوائد زيت البندق، أنه يرطب البشرة لأنه يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي تجعله مرطبا فعالًا.

- يشكل حاجزًا واقيًا على الجلد ويمنع احتباس الرطوبة، وقد يزيد زيت البندق من فعالية مرطبات العناية بالبشرة الأخرى.

- يحتوي على الدهون الفوسفورية التي توفر ترطيبًا طويل الأمد لمنتجات التجميل.

- يضاف بشكل شائع إلى المنتجات المستخدمة لعلاج البشرة الجافة حيث أن له خصائص مستحلب.

- يستخدم زيت البندق في علاجات ترميم الجلد.

- يحسن مرونة الجلد والشفاه.

- يستخدم كمرشح للأشعة فوق البنفسجية لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- زيت البندق غير دهني ومثالي للبشرة الدهنية.

- له خصائص قابضة وتغلق مسام الجلد، ويساعد الأشخاص المعرضين لحب الشباب.

- يحتوي زيت البندق على فيتامينات وأحماض دهنية أساسية تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

- تعمل هذه العناصر الغذائية أيضًا على تحسين إنتاج الكولاجين.

- يعمل كمطهر ويوفر عملًا معقمًا للبشرة.

- يمكن استخدام زيت البندق الأساسي المصنوع من قشر الجوز لتعزيز فعالية بكتيريا البروبيوتيك التي تساعد على تأخير ظهور شيخوخة الجلد.

يمكن استخدام أغصان وأوراق البندق، المستخدمة في صنع الزيوت الأساسية، لعلاج الأمراض الجلدية.

تحتوي الأوراق على مستخلص مائي كحولي قد يساعد في التئام الجروح.

أظهر مستخلص الإيثانول من البندق نشاطًا مضادًا للبكتيريا ضد المكورات العنقودية الذهبية، ومن المعروف أن هذه البكتيريا تسبب حب الشباب.