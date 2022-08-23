خبيرة توضح أسباب اضطراب الطعام عند الأطفال.. منها التجويع ونحت القوام

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من مشاكل كثيرة مع الأطفال، خاصة خلال فترة الإجازة وفصل الصيف، إذ تجدهم ينغمسون داخل عالمهم، يمسكون بهاتفهم المحمول يقضون معظم أوقاتهم عليه، إما بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي أو لعب العديد من الألعاب التي تأخذ الوقت، فتصبح حياتهم مقتصرة على هذا العالم، وينصرفون عن تناول الطعام بشكل صحي ويعانون من اضطراب شديد.

وردت هدير سيف، أخصائية التغذية العلاجية، عن اضطرابات الطعام عند الأطفال وطرق علاجها، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن الأسئلة التي تدور في ذهن الأمهات، قائلة: «اضطراب الأكل هو أنواع مختلفة ومتناقضة، كاضطراب فقدان الشهية واضطراب نهم الطعام، واضطراب تجنب الأكل واضطراب الشره العصبي، اضطراب الأكل يعني اضطراب في السلوك الغذائي، وهو يلاحظ مع الوقت ويحدث فارق سيء على الجسم والصحة، خاصة الأشخاص الموسوسين ودائمي ربط حياتهم بالميزان، هو مجرد رقم مينفعش ناخد بيه في كل الحالات، خاصة في الناس اللي عايزة تعمل شكل للجسم».

مشاكل الفتيات في المراهقة

«البنات في سن المراهقة بتبقى عايزة توزن نفسها كل يوم مش عايزة تتخن»، هكذا تحدثت أخصائية التغذية العلاجية، عن اضطرابات الطعام عند الأطفال والمراهقين، قائلة: «المفروض نوزن نفسنا كل أسبوع مش كل يوم، لإن نظام الدايت ممكن تتأثر بعدم خسارة وزنهم، ويصيبوا بالإحباط، الفتيات الصغيرة أكثر الفئات عرضه لفقدان الشهية العصبي، بتحاول توصل للكمال وجسم المانيكان، وبيسيطر على الدماغ وبيدخلوا في أنظمة قاسية تصل لمرحلة التجويع تؤدي للوفاة، لعدم إعطاء الجسم احتياجاته الأساسية كالكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية والدهون الدقيقة كالمعادن، في النوع ده بتصل لمرحلة شراهة كبيرة في الأكل، وعدم السيطرة على النفس، مع تولد إحساس بالذنب، من خلال التقيؤ بالعمد أو تناول المسهلات».

أسباب نفسية ووراثية

كما تطرقت أخصائية التغذية العلاجية، خلال الحديث، إلى ربط الاضطرابات في الطعام إلى وجود مشاكل نفسية: «يرجع الأمر إلى ثقافة تقبل الذات كما هم، وكل شخص له الجسم الخاص به، في أطفال بيلعبوا رياضة بشكل كبير، هناك أسباب نفسية لاضطرابات الطعام و أسباب حيوية ووراثية هناك جينات معينة تحفز تلك العملية أو كانوا يعانون من الاكتئاب أو الوسواس القهري، أو تغير المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ ما تسبب اضطرابات الطعام».