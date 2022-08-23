لتجنب الإصابة بحصوات الكلى.. افعل هذه الأشياء الـ 8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتكون حصوات الكلى من الأملاح والمعادن، لذا فهي مثل الحصى الصلبة داخل الكلى، وعلى الرغم من وجود عدة أنواع مختلفة من حصوات الكلى وفقًا للمعادن التي تتكون منها وعوامل الخطر المحتملة، فإن أعراض كل هذه الحصوات يمكن أن تكون مزعجة للغاية.

وهناك بعض الأمور التي عليك فعلها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، وفقا لموقع "healthdigest".

تتكون الحصوات داخل الكلى، لكنها لا تظل هناك دائمًا، تذكر أن كليتيك متصلة بالمثانة عبر أنابيب تسمى الحالبين، لذلك يمكن أن تترك حصوات الكلى الكلى وتدخل الحالبين، ما يجعل من الصعب على البول أن يتحرك عبر هذه الأنابيب بشكل طبيعي؟

وبمجرد حدوث ذلك، يعاني الشخص من موجات من الألم في مناطق متعددة من الجسم، بما في ذلك الفخذ، وأسفل البطن، وظهره وجانبه، إضافة إلى يشعرون أيضًا بالحرق عند التبول.

- أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل احتمالات الإصابة بحصوات الكلى:

1. التقليل من تناول الملح:

في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من حصوات الكلى، فإن أكثرها شيوعًا هي حصوات الكالسيوم.

وتحدث هذه الحصوات بسبب وجود كميات أعلى من الكالسيوم في البول، لذا إذا كنت تستهلك كثير من الملح، فإنك تزيد من فرص الإصابة بهذا النوع من حصوات الكلى.

وأحد العناصر الموجودة في الملح هو كلوريد الحمض، ويمكن أن تساعد الكليتان جسمك في التخلص من كميات عالية من الكلوريد، لكن كليتيك لها حدودها، وإذا غمرتها بمستويات عالية من الكلوريد، يحاول الجسم إعادة التوازن إلى نفسه، وعندما يحدث هذا، ينتهي الأمر بمزيد من الكالسيوم في البول، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

2. الحفاظ على رطوبة الجسم:

إن الحصول على كمية كافية من الماء مهم جدًا لصحة كليتيك بشكل عام، وتوضح مؤسسة الكلى الوطنية، إن الماء يساعد على تداول الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يسمح لكليتيك بتلقي العناصر الغذائية التي تحتاجها لتعمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك، تصفية الفضلات من الدم، بحيث يمكن طردها كبول.

لذا إذا أصبت بالجفاف، فهذا لا يجعل من الصعب على كليتيك تلقي العناصر الغذائية التي تحتاجها فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص تطوير أكثر من نوع واحد من حصوات الكلى.

3. تجنب الإفراط في فيتامين سي:

يحتاج جهازك المناعي إلى هذا الفيتامين ليعمل بشكل صحيح، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة عظامك ودماغك، فضلاً عن تعافي جسمك من الجروح، ومع ذلك ، فإن الإفراط في استهلاكه، وخاصة في شكل مكمل، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.

4. الحفاظ على وزن صحي:

توضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن مؤشر كتلة الجسم لشخص ما يعتمد على وزنه وطوله، لذا، إذا كان الشخص أعلى من نطاق وزنه الصحي المحدد، فقد يجعله ذلك أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

5. التحكم في الجلوكوز:

دون نظام الدورة الدموية، لن يتمكن جسمك من الحصول على المواد التي يحتاجها ليعمل، بما في ذلك السكر المسمى بـ الجلوكوز، ولكن على الرغم من أهميته إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل عندما يكون لديك الكثير منه، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع 2، فإن جسمك لا يمتص الجلوكوز بالطريقة الصحيحة، مما يتسبب في الإصابة بحصوات الكلى.

6. التمارين الرياضة:

أفادت دراسة أجريت عام 2013، إن ممارسة الرياضية بصفة أسبوعية، يقلل من فرص الإصابة بحصوات الكلى بنسبة تصل إلى 31٪.

7. لا تتناول كثير من مضادات الحموضة:

تحتوي بعض مضادات الحموضة على الكالسيوم، لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يرفع مستويات الكالسيوم في الدم، وتسمى هذه الحالة بفرط كالسيوم الدم، وهي تسبب أحيانًا مشاكل صحية مثل حصوات الكلى.

8. لا تفرط في تناول البروتينات الحيوانية:

الأطعمة مثل الدجاج واللحوم الباردة يمكن أن تكون ضارة بالفعل بصحة الكلى، وذلك بسبب محتواها من الصوديوم والبيورينات، لذا يفضل الابتعاد عن استهلاكه.

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