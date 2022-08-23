طريقة عمل موخيتو البطيخ بالنعناع.. مشروب منعش لمواجهة حرارة الصيف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

موخيتو البطيخ، هو مشروب منعش للصيف خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، فتكوين الموخيتو الرئيسي هو النعناع وسفن آب أو أي مشروب غازي بالليمون، وبخلط تلك المكونات مع البطيخ يصبح لديك مشروب منعش ورائع.

ويستعرض «هن»، طريقة عمل موخيتو البطيخ بالنعناع بحسب الشيف غادة التلي وهي كالتالي:

طريقة عمل موخيتو البطيخ

2 كوب بطيخ بارد

2 كوب ثلج

1/4 كوب عصير ليمون

3 ثمرات ليمون مقطع شرائح

1/2 كوب نعناع طازج

2 كوب 7up أو أي مشروب غازي باللميون

طريقة تحضير موخيتو البطيخ

يخفق البطيخ مع الثلج فى الخلاط

يوضع فى كوب التقديم ويوضع معه شرائح الليمون والنعناع وعصير الليمون.

يضاف المشروب الغازي ويزين بشرائح الليمون والنعناع.

طريقة عمل الموخيتو الوصفة الأصلية

فيما يلي طريقة الموخيتو الأصلية:

15 ورقة نعناع

1/4 كوب عصير ليمون طازج

4 ملاعق كبيرة سكر مذاب في الماء

1/4 كوب ثلج

500 مل صودا

طريقة تحضير الموخيتو الوصفة الأصلية

يخلط النعناع وعصير الليمون في وعاء، يقلب مع سيرب السكر.

يضاف الثلج ويقلب الخليط جيدا.

تضاف الصودا وتقدم في كؤوس مزينة بشرائح الليمون.