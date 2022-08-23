زوجان أستراليان يوفران نفقات منزلهما بحيل مبتكرة.. تخلصا من المناديل والمياه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التفكير في ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات اليومية أمر يلجأ له العديد من الأشخاص، رغبة منهم في عيش الحياة ببساطة دون الحاجة إلى صرف مزيد من المبالغ المالية، وحاول زوجان ابتكار بعد الأشياء التي من شأنها التوفير عليهما في الفترة الأخيرة.

أفكار الزوجان لترشيد الاستهلاك

ووفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الزوجان الأستراليان «آنا» صاحبة الـ28 عامًا، و«ديوجو»، البالغ من العمر 29 عامًا، قررا التقليل من نفقاتهما المادية، وذلك من خلال قيامهما بعدد من الحيل البسيطة، كالتخلص من المناديل الورقية والاستغناء عنها، واستخدام المناشف القطنية بدلًا منها.

كما قام الزوجان الأستراليان بإعادة استخدام مياه الاستحمام، كي يعيدا تدويرها واستخدامها في الطهي وسقي النباتات، حتى تمكنا من خفض فاتورة المياه الخاصة بهما إلى 8 جنيهات إسترليني فقط في الشهر.

الزوجان: نحاول العيش في بيئة خالية من النفايات

وفي تصريحات إعلامية لهما قال الزوجان، إنهما يحاولان عيش حياة خالية من وجود النفايات، وكذلك ترشيد الاستهلاك بقدر الإمكان، وأيضًا التمسك بنظام غذائي نباتي معين، توفيرًا لشراء الأكلات السريعة والجاهزة.

وفي عام واحد فقط، نجح الزوجان العشرينيان في توفير أكثر من 13 ألف لتر من الماء، علاوة على ذلك، وفرا أكثر من 600 لتر من المياه من خلال إعادة استخدام مياه الاستحمام.

وأوضح الزوجان، أنه عندما يتعلق الأمر بالغسيل، فهما يضعا إناءً بسعة 4 لترات في الحمام الذي يلتقط المياه الزائدة التي يعيدون استخدامها للشرب والطهي وسقي النباتات، ومن ثم يستخدمان فلتر ماء للتأكد من أنه آمن للاستهلاك.