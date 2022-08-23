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«حفظ العيش في الثلاجة يرفع نسبة السكر».. تحذير طبي وطريقة مثالية للتخزين

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القاهرة - سمر حسين - صحة

حفظ الخبز- صورة تعبيرية

لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عن الثلاجة، فهي اختيار آمن لربات البيوت، وخاصة في حفظ الخبز أيام قليلة بعيدا عن التخزين، ولكن يبدو أن تلك عادة خاطئة يجب منعها فورا، حيث أن العيش والبطاطس يشبهان بعضهما البعض، يجب تخزينهما في الفريزر بدلا من الثلاجة، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي ، استشاري التغذية العلاجية.

ممنوع وضع العيش والمخبوزات في الثلاجة

وأكمل «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، على أن العيش والمخبوزات عامة ممنوع حفظها مدة طويلة في الثلاجة، ويعتبر الفريزر هو البديل الآمن وعند الاستخدام يجب إخراجه من الفريزر لـ«يفك في درجة حرارة الغرفة وليس في فرن ولا على النار مباشرة ولا حتى في ميكروويف».

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وأرجع استشاري التغذية العلاجية، ذلك إلى أن النشا الموجودة في تلك المخبوزات بفعل البرودة والرطوبة الموجودة في الثلاجة تتحول لسكر مثل ما يحدث لـ«البطاطس» عند حفظها في الثلاجات تزيد نسبة السكر بها وعند استعمالها تأخذ اللون الأسود في القلي.

وحذر «حلمي»، من أكل البطاطس بعد حفظها في الثلاجة لوقت طويل، حيث أنها في تلك الحالة تصبح مضرة أكثر كما أن سعراتها الحرارية أعلى ما يعني سمنة أكثر، لكن في الفريزر لا تحدث تفاعليات وتكون لـ«المخبوزات» كلها بما فيها العيش، بسبب وجود ثلج وعدم وجود مياه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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