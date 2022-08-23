ابنة أخت الأميرة ديانا تتألق في حملة نظارات D&G.. «نيولوك مختلف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ابنة أخت الأميرة ديانا هي امرأة حسناء تشتهر بأسلوبها الأنثوي الفائق، لكن ليدي كيتي سبنسر، البالغة من العمر 31 عامًا، قررت أن تخرج عن المألوف وظهرت بمظهر أكثر صخباً في حملتها الأخيرة لعرض الأزياء، مع «D&G».

تفاصيل نيولوك كيتي سبنسر

وظهرت ابنة أخت الأميرة ديانا بشعر قصير أشقر كيرلي في إعلان عن نظارات D&G، حيث ظهرت بنيولوك مستوحي من الثمانينات بشفاه حمراء جريئة ومجوهرات ذهبية مكتنزة ونظارات شمسية سوداء كبيرة الحجم.

شاركت ابنة شقيقة ديانا، التي احتفلت مؤخرًا بعيد زواجها الأول من زوجها مايكل لويس، 63 عامًا، تلك الصور على «إنستجرام» جنبًا إلى جنب مع صورة ثانية بالأبيض والأسود، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أثبتت تلك الحملة المستوحاة من الثمانينيات نجاحها مع المتابعين، من خلال تعليقاتهم الذين أجمعوا على حب اللوك ولون الشعر والمكياج.

ليدي كيتي سفيرة عالمية لدار أزياء إيطالية

يذكر أن ليدي كيتي سفيرة عالمية لدار الأزياء الإيطالية Dolce & Gabbana، وقد شاركت في عدد من الحملات، كما ارتدت العارضة خمسة فساتين مصممة خصيصًا من «D&G» في حفل زفافها على المليونير المولود في جنوب إفريقيا السيد لويس في روما العام الماضي.

أعلنت الليدي كيتي ومايكل لويس علنً عن علاقتهما في عام 2019 وشوهدا لأول مرة في نزهة معًا في مدينة نيويورك.

على عكس زوجته عارضة الأزياء، يفضل لويس قطب الموضة البقاء بعيدًا عن أعين الجمهور وبعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.