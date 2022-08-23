«عمر» يخطف القلوب بالزي النوبي أثناء ممارسة «الرول سكيت» بالشارع: ببقى طاير من الفرحة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بمشهد لطيف وبملامح عليها علامات المتعة والفرح خطف طفل لم يتجاوز الـ10 أعوام الأنظار، إذ ظهر مرتديا الملابس النوبية ويتجول في شوارع أسوان وفي قدميه عجل «الرول سكيت».

«عمر» يصور أغنية نوبية بـ«الرول سكيت»

خطف الطفل أنظار جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو خاص به إذ وصفه البعض بـ«بكار الصغير» وأيضا «أبو كف رقيق وصغير»، حبًا في الشخصية الكرتونية التي قدمتها المخرجة الراحلة منى أبو النصر في مسلسل الكرتون الشهير «بكار»: «أحنا في الأصل من محافظة أسوان بس عايشين هنا في القاهرة وهو اشترى اللبس لما كنا هناك في إجازة العيد وعجبته الفكرة وقالي أي رايك اجيب لبس وأعمل أغنية نوبية واللي صوره فريق أسوان سكيت» بحسب ما رواته السيدة «منى صالح» والدة الطفل «عمر حسن» في حديثها لـ« الوطن».

منذ عام بدأ الطفل «عمر» يمارس رياضة «الرول سكيت»، إذ تسيطر عليه حالة من المتعة والسعادة أثناء تجوله بها في الشارع: «لما بيلعب السكيت بيكون طاير من الفرحة وهو مدمن سكيت وأي مكان بيروحه لازم يأخده معاه»، بحسب والدة الطفل، لافته أنها لم تتوقع ان الفيديو سوف ينال إعجاب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي: «مكنتش أتوقع أني الفيديو هيعجب الناس كلها وفي بعض شجعه وقاله بكار الصغير».

الرياضات التي يمارس الطفل بجانب الرول سكيت

أنواع مختلفة من الرياضة يمارسها الطفل الأسواني بجانب رياضة الرول سكيت منها رياضة الرول بول والكاراتيه وأيضا سباقات السرعة، كما أنه شارك في العديد من المسابقات وأيضا شارك في مارثون في العاصمة الإدارية في اليوم العالمي للدرجات.

يتمنى الطفل «عمر» أن يصبح كابتن مشهور في ممارسة الرياضة، كما أنه يساعد في نشرها بين الشباب: «نفسه يكمل حلم الكابتن كيكي بتاعه كيكي اللي اتوفى وهو بيمارس الرياضة بردوا ويكبر ويكون كيان في نشر الرياضة بصفة عامة بين الشباب».