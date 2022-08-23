رحلة «فاطمة» بين الخيوط والسجاد بدأت من كفر الشيخ.. 35 سنة نسيج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

35 عاماً تجلس الحاجة فاطمة محمد، أمام النول اليدوي، تغزل بالخيوط السجاد والكليم دون شكوى، تواصل عملها على مدار 12 ساعة متواصلة باجتهاد ملحوظ، تتفنن في غزل النول على قطع خشبية، للحفاظ على مهنتها التي تعد ميراثها عن الآباء والأجداد منذ ما يقارب 100 عام.

قصة كفاح

تقضي ابنة مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ساعات طويلة من العمل وسط زملائها الذين يشاركونها مهنتها، تجمع خيوط القطن والكتان والصوف لغزلها يدوياً وسط حالة من الحماس والمنافسة يتحلى بها الجميع: وتعلمت فنون ومهارات المهنة من والدها وهي في عمر 21 عاماً، ووقفت أزل أول قطعة من الصوف، وكان طولها مترين ونصف، «قعدت أشتغل فيها شهرين وبعتها بـ5 جنيهات وقتها، وكان المبلغ كبير».

ذكريات لا تنسي

ذكريات تقصها صاحبة 61عاماً، وكأنها حدثت بالأمس، رغم مرور ما يقارب 40 عاماً عليها، مشيرة إلى أنها في بداية تعلمها تزوجت وأنجبت طفلاً، وأصرت على مواصلة العمل في مهنتها على النول، تخصص وقتاً للعمل وآخر لتدبير شؤون أسرتها الصغيرة، ورزقت بطفل وطفلة وورث مهنتها أحد أبنائها: «حب الشغلانة وعلمته أسرارها».

رسومات من حياتنا اليومية

وتحكي أن صناعة السجاد والكليم وبعض القطع المنسوجة على هيئة أشكال ورسومات متنوعة هو أمر ليس بالسهل لصناعتها فهي تحتاج إلى حرفي بارع وماهر لينفذ الرسومات المطلوبة لإخراج الصورة المطلوبة كي تخرج في أبهي صورة، لافتة إلى أنها تحمل في أغلبها أشكالاً من الحياة اليومية والمصرية القديمة.

أسعار السجاد اليدوي

وتضيف أن قطع السجاد اليدوي والكليم تباع بأسعار بداية من 50 جنيهاً حتى 7 آلاف جنيه، سواء الصوف أو الكتان، ويبلغ طولها نحو 3 أمتار وعرض متر ونصف، وتستغرق عمل نحو 4 أشهر للقطعة الواحدة.