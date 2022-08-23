لايف ستايل

توقعات الأبراج وحظك اليوم 23-8: أموال في طريق هذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: قد يكون لديك معلومات مفيدة تشاركها مع زملائك في العمل.

عاطفيًا: تقضي وقتًا طويلاً للاستماع لما يقوله شريك الحياة.

ماليًا: تفكر في طرق لجلب المزيد من الأموال، للحصول على نمط حياة أكثر راحة.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: تمتلك طاقة كبيرة، ما يجعلك تحقق المزيد من الأهداف.

عاطفيًا: تحاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك.

ماليًا: لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال، حتى لا تنزعج.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: كن حذرًا من أنك لا تتصرف بطريقة لا تحبها في الآخرين.

عاطفيًا: استمرارك في رؤية الجانب السلبي لشريكك يجعلك تفقده.

ماليًا: تعمل بجد للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: تستخدم التكنولوجيا بطريقة ما، للحصول على مزيد من المعلومات.

عاطفيًا: عقلك سريعًا لدرجة أنك تحتاج إلى الجلوس بمفردك لترتيب أولوياتك.

ماليًا: تتعلم اليوم طرقًا جديدة ومبتكرة لزيادة دخلك.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: تستطيع إنجاز عمل صعب وتترقي في عملك.

عاطفيًا: يدعوك الطرف الآخر لتناول العشاء معه وقضاء وقت ممتع.

ماليًا: أنت في أفضل حالاتك لجني المزيد من الأموال

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: قد تشعر بعدم التقدير في عملك.

عاطفيًا: من الصعب اتخاذ قرارات عاطفية اليوم.

ماليًا: ثق أن أمورك المالية ستستقر عن قريب.

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان: كن حذرًا من أصدقائك في العمل.

عاطفيًا : تحاول جاهدًا إقناع شريك حياتك بوجهة نظرك.

ماليًا : حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب: يمثل اليوم بداية رائعة لتحقيق الكثير من طموحاتك.

عاطفيًا: تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك.

ماليًا : تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.

- برج القوس:

مهنيًا برج القوس: يجب أن يكون معظم ما تتعلمه إيجابيًا ومثيرًا.

عاطفيًا: تأتي إليك رسالة تجعلك تشعر بالسعادة.

ماليًا: تبدأ في مشروع جديد.

- برج الجدي:

مهنيًا برج الجدي: تشعر بأن ليس كل شيء على ما يرام في عملك.

عاطفيًا: قد تكون عواطفك قوية للغاية اليوم.

ماليًا: تفكر جيدًا في كيفية تسديد الديون المتراكمة.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو: هذا هو الوقت المناسب للبحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك.

عاطفيًا: تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث بشأن علاقتكما.

ماليًا: تحصل على أموال كثيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت: أنت الآن قادر على طرح أفكارك بطريقة عملية.

عاطفيًا: من الأفضل أن تتحدث مع شريكك من القلب عما تشعر به.

ماليًا: مواهبك وقدراتك في أفضل حالاتها، استغل ذلك.

لمتابعة كل ما يخص الأبراج.. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا