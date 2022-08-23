تحذير لمرضي الضغط.. مشروبات عليك الابتعاد عنها نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وهناك بعض المشروبات التي لا يجب تناولها خلال شهر رمضان، تجنباً لحدوث مضاعفات، نستعرضها لكم في التقرير التالي وفق ما ورد في موقعي "medicalnewstoday" وexpress".

- المشروبات السكرية:

يساعد شرب كثير من المشروبات المحلاة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير.

- الكافيين:

يمكن للكافيين أن يتسبب في ارتفاع شديد في قراءات ضغط الدم، لذا يوصي الأشخاص بالحد من استهلاكهم أو استبدالها بقهوة منزوعة الكافيين.

- المشروبات الغازية:

يساهم استهلاك المشروبات الغازية في ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

- الكحول:

الإفراط في شرب كثير من الكحوليات يمكن أن يرفع ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية وهو أيضًا أحد عوامل الخطر المستقلة للإصابة بأمراض القلب.

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