نقاط البولكا تعود موضة من جديد.. بشكل أكثر عصرية وبألوان حديثة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لكل ستايل بسيط من الملابس، تعد نقاط البولكا متعددة الاستخدامات بشكل غير عادي، حيث إنها نادرًا ما تخرج عن الأناقة، كل بضع سنوات يجرى إحياؤها بشكل جديد، وفي العام الحالي أصبحت نقاط البولكا من جديد عصرية وحديثة وموضة لمعظم المناسبات.

تفاصيل عودة موضة نقاط البلوكا

تُعد «Polka dots» أو نقاط البولكا مطبوعة مرحة، معروفة بها ميني موس، وإذا كنت تريدين أن تظلي متطورة وترتدين على الموضة فعليك تقليص الرتوش، وتخفيف الألوان، حيث تُظهر نقاط البولكا لافتًة للنظر.

ماريكات عالمية تطرح نقاط البولكا في 2022

وقدمت نقاط البولكا في أكثر من مكان مثل «MANGO» الذي أقرنها بقصة على الموضة بالسراويل الواسعة ذات الخصر العالي، وقدمتها كذلك «Kate Spade» بزوج من البيجامات اليومية الفاتنة، وبالتالي تكون النتيجة النهائية رائعة وملفتة للنظر، وفقا لـ«ديلي ميل»

حتى اللون الوردي الأنثوي يبدو رائعا على بدلة Mango، والتي تتميز بنقاط منقطة باللون الفوشيا نفسه.

إن نقاط البولكا بشكل جيد يعود إلى ما ترتديه بها، حيث يمكن أن تبدو البلوزة ذات الفتحة V على الرغم من شهرتها لدى مارجريت تاتشر ومؤخرًا مع ليز تروس فهي أكثر أناقة إذا كنت ترتدينها مع نسخة منقطة، مثل Me + Em، مع بدلة ريس الفخمة.