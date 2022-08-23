الامارات | وفاة أول مصورة صحافية يابانية.. 107 أعوام «بفضل الشوكولاتة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية، أمس، أن رائدة التصوير الصحافي، التي تعد أول مصورة صحافية يابانية، تسونيكو ساساموتو، توفيت عن عمر يناهز 107 أعوام.

وقالت وسائل الإعلام إنها توفيت في 15 أغسطس لأسباب طبيعية، قبل أقل من أسبوعين على عيد ميلادها الـ108.

وولدت تسونيكو في طوكيو، في العام نفسه الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى، وأرادت في الأصل أن تصبح رسامة، لكن والدها لم يشجعها. وبدأت العمل كمصورة، مستلهمة ذلك من فيلم أبيض وأسود شاهدته مع صديق. وفي عام 1940 انضمت إلى جمعية التصوير الفوتوغرافي باليابان.

وفي مقابلة مع موقع آرت آند ديزاين انسبايريشن، بعد أن بلغ عمرها 107 أعوام، قالت تسونيكو إن قطعة من الشوكولاتة كل يوم من بين أسباب طول عمرها. وأضافت «لا يجب أن تصبح كسولاً أبداً. من الضروري أن تظل إيجابياً بشأن حياتك ولا تستسلم أبداً».