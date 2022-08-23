الامارات | لطيفة بنت محمد: الإمارات تحتضن ثقافات العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عضو مجلس دبي، رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، في إطار زيارتها الرسمية إلى براغ بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات لمؤتمر المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» لعام 2022 في العاصمة التشيكية. ورافق سموها وفد إماراتي رفيع المستوى ضم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، وناقشت سموها خلال اللقاء مع رئيس جمهورية التشيك متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل الرائد في قطاع الثقافة والإبداع، واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها التعاون بين البلدين. كما سلط النقاش الضوء على العديد من مجالات التعاون المشترك، وأكد فرصة تبادل الخبرات والتجارب الثقافية والفنية بين البلدين.

حوار مفتوح

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد خلال اللقاء أن دولة الإمارات تحتضن العالم والعديد من الثقافات، وتحرص باستمرار على تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم، من خلال بناء شراكة قوية ودعم عملية تبادل الخبرات في المجالات كافة التي تخدم رؤية طويلة المدى للازدهار والتقدم بين البلدين ولاسيما في مجالات الثقافة والإبداع. وأضافت سموها أن «زيارتي لجمهورية التشيك ولقائي مع فخامة الرئيس، ميلوش زيمان، يأتي في إطار سعي قيادتنا الرشيدة لبناء حوار مفتوح وتواصل بناء مع دول العالم، لتعزيز مكانة دبي والإمارات كوجهة مفضلة تتسم بالتسامح والتنوّع وترسيخ مكانتنا كمحور عالمي للفنون والثقافة. لقد اطلعت خلال لقاءاتي مع المسؤولين التشيك على إنجازات الهيئات والمؤسسات العاملة في قطاع الثقافة، والذي يأتي من خلال توحيد الجهود، وتبادل التجارب والرؤى والارتقاء بالواقع الثقافي، بهدف النهوض والثقافة والفنون، لاسيما في ظل انعقاد مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف(آيكوم) لعام 2022 في العاصمة التشيكية، الذي يشكل منصة مثالية للتعريف بثقافتنا الإماراتية للعالم».

وشكّل هذا اللقاء جزءاً من الاجتماعات الرسمية العديدة التي شاركت فيها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء وجودها في براغ، حيث التقت مسؤولين في الحكومة التشيكية، وقيادة وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

تنمية مستدامة

رحّبت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، بهذا اللقاء، مشيرة إلى أنّه يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، وقالت: «دولة الإمارات تبحث باستمرار عن فرص لتطوير شراكات مع المجتمع الدولي. بعد تنظيم معرض عالمي شامل في دبي قبل بضعة أشهر، نتطلع إلى مواصلة مسار التعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لقد سلطت اللقاءات التي قادتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بما فيها اللقاء مع رئيس جمهورية التشيك، الضوء على روح التعاون والشراكة هذه خصوصاً ونحن نستعد لاستضافة (آيكوم) في دبي في عام 2025».

فرص تعاون

وأشار سفير جمهورية التشيك لدى دولة الإمارات جيري سلافيتش: «نحن فخورون للغاية بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف آيكوم 2022 في براغ. وتمثل زيارتها علامة بارزة أخرى للعلاقات القوية بين البلدين، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون». وتضمن اليوم الرسمي الأول لقاءات مع وزير الثقافة التشيكي، ووزير الخارجية التشيكي، ونائب وزير الخارجية التشيكي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلين محليين.

تعزيز التراث

الجدير بالذكر أن «آيكوم» هي المنظمة الدولية الرائدة للمتخصصين في المتاحف، من أجل حماية وتعزيز التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتطوير الممارسات الأخلاقية لقطاع المتاحف، وإعداد الأفكار التطويرية والمستقبلية لهذا القطاع. ويُقام المؤتمر الـ26 للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) لعام 2022 في العاصمة التشيكية براغ، تحت شعار «قوة المتاحف» خلال الفترة من 20 حتى 28 أغسطس الجاري. ويُعقد المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف مرة كل ثلاث سنوات، ومن المقرر عقد النسخة الـ27 المقبلة في دبي في عام 2025، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذا الحدث الدولي المرموق.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي:

■ «الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم من خلال بناء شراكة قوية».

■ «تأتي زيارتي إلى التشيك ولقائي الرئيس زيمان، في إطار سعي قيادتنا الرشيدة لبناء حوار مفتوح مع دول العالم».

وفد الإمارات

ضم وفد الإمارات من «دبي للثقافة» هالة بدري، المدير العام، ومنى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، ومريم الأفردي، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب الرئيس، ومريم مظفر أهلي، مدير مشاريع في إدارة المتاحف، والمهندس رشاد بوخش من «آيكوم الإمارات»، والعديد من أعضاء «آيكوم الإمارات».

ريم الهاشمي:

«نتطلع إلى مواصلة مسار التعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

دبي أول مدينة في المنطقة تستضيف مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف.