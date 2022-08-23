الامارات | مطعم إنجليزي يحصي «البصمة الكربونية» لأطباقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق إنيوما أنوميليشي صاحب مطعم في مدينة بريستول البريطانية خدمة لكشف البصمة الكربونية للأطباق التي يقدمها في خطوة لدعم البيئة. ومنذ منتصف يوليو الفائت، شرع «ذي كانتين» في مبادرة تتمثل في إعلام زبائنه بالبصمة الكربونية لكل طبق من أطباقه.

وتوضح قائمة الطعام أن البصمة الكربونية لباكورا الجزر تبلغ 16 غراماً، في حين تصل إلى 675 غراماً للباذنجان مع صلصة الميسو والهريسة،. أما برغر من إنتاج بريطانيا فيوازي نحو 3050 كيلوغراماً.