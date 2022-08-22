اللون الأزرق يميز حفلات خطوبة العائلات المالكة.. فستان «رجوة آل سيف» الأبرز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للون الأزرق سحره الخاص، لما يبعثه من فخامة لمرتديه، ويبدو أنه اللون المفضل للعائلات المالكة سواء العربية أو الأجنبية في الحفلات، التي كان آخرها حفل خطوبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والملكة رانيا العبد الله، وفي السطور التالية، نستعرض كيف يميز اللون الأزرق في الأزياء والإكسسوارات حفلات الخطوبة للعائلات المالكة.

خطوبة الأميرة ديانا

أعلنت الأميرة ديانا خطوبتها على الأمير تشارلز في 24 فبراير 1981، ووقع اختيارها على اللون الأزرق، عندما أعلن خطبتها على الأمير تشارلز، حيث ارتدت تايور من اللون الأزرق تنورة طويلة ميدي، وعليه بليزر من نفس اللون فهو تايور كامل، من العلامة البريطانية «Cojana»، ونسقت معه جورب طويل من اللون الأبيض، وشميز أبيض كذلك، وحذاء له كعب قصير.

وواحد من أشهر خواتم الخطوبة الملكية هو خاتم الأميرة الراحلة ديانا، الأزرق، حيث اختارت خاتمها المبهر من الياقوت، ومنذ ذلك الحين دخل التاريخ، وتقدر قيمة الجوهرة المذهلة ذات القطع البيضاوي التي يبلغ وزنها 12 قيراطًا بـ390 ألف جنيه إسترليني، وارتدته كيت ميدلتون كذلك في خطوبتها.

خطوبة كيت ميدلتون

ورثت كيت ميدلتون خاتم خطوبة الأميرة ديانا، ولذلك ارتدته مع فستان خطوبتها من اللون الأزرق أيضا، وكان خاتم الخطوبة من الياقوت ويعتبر خاتما تاريخيا، وتقدر قيمة الجوهرة المذهلة ذات القطع البيضاوي التى يبلغ وزنها 12 قيراطًا بـ390 ألف جنيه إسترليني.

وارتدت كيت ميدلتون فستانا أزرق جيرسيه حريرياً من العلامة التجارية «Issa» مع تصميم ملفوف وطول مناسب أنيق.

خطوبة ولي عهد الأردن

وقع اختيار رجوة خالد في حفل خطوبتها على ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في ثاني إطلالة لها فستانا أنيقاً باللون الأزرق الملكي من العلامة الشهيرة «Costarellos».

وجاء الفستان بتصميم بليسيه مع قصة ملفوفة شكل V عند منطقة الياقة وحزام خصر بنفس لون الفستان مع أكمام واسعة قصيرة.

دلالة ارتداء اللون الأزرق لدى العائلة المالكة

تحدثت كارين هالر، عالمة النفس المتخصصة في الألوان السلوكية ومؤلفة كتاب «The Little Book of Color»، بحسب ما نشرت مجلة «بيبول» الإنجليزية، عن الملابس الزرقاء النموذجية للعائلة المالكة، مشيرة إلى أنها تُظهر أنهم يجتمعون معًا كعائلة، ويمثلون أنفسهم كوحدة متماسكة.

وأوضحت إنه عندما يتعلق الأمر بعلم نفس الألوان، فإن ألوان الأزرق القاتمة تدل على أنك في موقع سلطة وجدير بالثقة وموثوق ويمكن الاعتماد عليك، ولديك شعور بالواجب وتأخذ ذلك على محمل الجد مع التركيز الملتزم.