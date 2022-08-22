بالدنيم الجريء.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة ميرهان حسين عدة صور عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، خلال قضاء عطلتها في أحد الفنادق بمدينة العلمين بالساحل الشمالي.

حيث ارتدت جاكت من الدنيم، ونسقت معه كروب توب باللون الأخضر، مع شورت قصير جينز.

واعتمدت على مكياج بسيط باللون البينك لإظهار ملامحها الجميلة.

واختارت أن تترك شعرها بطبيعته منسدلًا على الكتفين.

ونسقت مع الإطلالة شنطة وحذاء باللون الأسود.

ونالت الإطلالة الكثير من التعليقات الإيجابية تشمل ما يلي: " كيم العرب"، " قمر أوي"، " أحلى واحدة في الساحل".