طريقة عمل التين المجفف في البيت.. «وصفة سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التين المجفف حلوى تدخل في عمل الكثير من الحلويات أهمها الخشاف، وفيما يلي نستعرض طريقة تجفيف التين البرشومي في البيت لما له من فوائد صحية كبيرة وأنه مليء بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، وفيما يلي نقدم في السطور التالية طريقة عمل التين المجفف بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل التين المجفف

فيما يلي خطوات سهلة لعمل التين المجفف:

- تين برشومي طازج

- ملح

- ليمون

- ماء مغلي

- دقيق

- نشا

طريقة التحضير

- يوضع الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم يضاف إليه الملح والليمون.

- يوضع التين البرشومي في الماء ويترك قليلا ثم يزال من الماء.

- يفرد التين ونضغط عليه برفق ثم يترك في مكان جيد التهوية لمدة 20 دقيقة مع التقليب على كل جانب.

- بعد أن يجف التين تماما يقلب في النشا والدقيق ثم يحفظ في الثلاجة لحين الستخدام.

- التين المجفف يمكن عمله عصير بدون إضافة سكر، وكذلك يضاف إلى الخشاف لعمل أشهر حلوى في رمضان، كما أنه يدخل في تزيين الحلوى ويحشى به الكنافة.

طريقة عمل عصير التين المجفف

- لتر ماء.

- كوب حليب.

- كوب تين مجفف منقوع.

- نصف كوب تمر منزوع النوى.

- 2 ملعقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير

- يقطع التمر والتين المجفف إلى قطع صغيرة ثم ينقع في الماء الساخن لمدة نصف ساعة إلى ساعة.

- يوضع التمر والتين المجفف في الخلاط الكهربائي مع الحليب والعسل ويخفق جيداً.

- يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويصب في أكواب التقديم ويقدم بارداً.