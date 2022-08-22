محمد نور: «الراجل بيكدب أكتر من الست عشان مايزعلهاش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان محمد نور، إنّ الرجل يكذب أكثر من المرأة، لأنه يتعرض لمواقف معينة تجعله يكذب، موضحًا: «لو مروّح وشاف واحد صاحبه وأكلوا مع بعض، ولو مراته سألته أكلت يقولها لأ، فمش لازم يقولها أنا أكلت وقابلت صحبي، كلها حاجات بسيطة».

وأضاف «نور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «مش لازم الكذب يبقى في حاجة وحشة، لأن في حاجات بتحصل للراجل غصب عنه، كلها ممكن تضايق الست».

وتابع محمد نور، أنه كذب من قبل بسبب مواقف اضطرارية حتى لا يجعل الشخص الآخر يغضب منه: «ساعات بقول الطريق واقف والدائري واقف وأنا على كوبري أكتوبر».

وأشار الفنان إلى أن الكذب إذا حدث من أجل تجنب إغضاب الآخرين يمكن التجاوز عنه: «أقرب 3 ستات لأي راجل أمه وابنته وزوجته، وبالتالي لازم نحاول مانزعلش حد فيهم بالصراحة، فلو مراتك مش لابسة حاجة حلوة هتليق بالمكان اللي رايحين له، ممكن تقولها اللبس حلو، بس إيه رأيك لو لبستِ الفستان الأبيض أشيك وأحلى، أو ممكن تقولها بصراحة الفستان وحش جدا، وده هيخليها تقفل من الخروجة كلها».

تفاصيل فيلم «الحب وتفاصيله»

وواصل الفنان محمد نور: «كل أمهات صحابي بيقولوا لي إنت أكتر بني آدم مريح وكلامك حلو»، وتطرق إلى مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه سيشارك في فيلم «الحب وتفاصيله» من بطولته وتشاركه ملك قورة ومصطفى أبو سريع وإخراج محمد حمدي، كما سيطرح ألبوم بالاسم ذاته.

التعاون مع مصطفى قمر

وحول تعاونه مع الفنان مصطفى قمر، قال: «الفنان الوحيد اللي من أول ما غنى محدش زعل منه ولا حصل بينه وبين حد مشكلة»، لافتًا إلى أنه طرح 6 أغان من ألبومه الجديد، ولديه دويتو ويبحث عن صوت جميل: «الأغنية خلصانة ووصلي 20 ألف تعليق بأصوات في منتهى الجمال».