فاروق الباز: «كل الحاجات الكويسة في حياتي سببها والدتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يرى أن حصول الطالب على مجموع بعينه في الثانوية العامة، إشارة من الله من أجل أن يغير مسار حياته، لافتًا إلى أنه كان يخطط لدخول كلية الطب البشري ولكن مجموعه في الثانوية العامة جعله يختار بين كليتي العلوم وطب أسنان بجامعة القاهرة فاختار العلوم وأصبح من الأوائل فيها.

نصيحة لطلاب الثانوية العامة

وأضاف «الباز» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، أن الطالب عليه أن يختار بين الاختيارات الواقعة أمامه بعد أن حصل على نتيجة الثانوية العامة وبعدها يعمل على أن يكون الأفضل في هذا الأمر، لافتا إلى أنه درس الجيولوجيا ولم يكن يعرفها وعمل على التركيز على تحقيق أعلى الدرجات فيها وتحقيق إنجازات تضاف إلى رصيده الشخصي.

وأوضح مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الشخص عليه أن يعمل بجد ويذاكر كثيرًا، متابعا: «أنا سني 84 سنة وبذاكر بنفس عدد الساعات وأنا كنت في الثانوية العامة وأجيب كتب عن حاجات معرفهاش وده معناه إن الإنسان لو قال أنا هعمل من نفسي حاجة محترمة وأذاكر ربنا هيوفقه، وكل الحاجات الكويسة في حياتي سببها والدتي رغم إنها متعلمتش وأبويا كان بيعلمها الحروف وهي كانت ست راقية جدا وبتساعدنا على الرغم من إنها متعرفش تقرأ وتكتب».

وتابع: «قالتلي رحت المدرسة زمان أنا وأخويا ولما المدرس قاله أختك أصغر منك وأشطر راح أخوها اشتكاه لأبوه وراح مقعدها هي في البيت وأنا جبتها ناسا قبل كده وفضلتْ تسأل والمسئول عن ناسا قالي دي بتسأل أسئلة دقيقة جدا، والمرأة كمان في حياتي كانت مراتي اللي ساندتي وفضلت سنتين من غير شغل ومقالتش ولا كلمة وهي دعمتني كل الدعم عشان أنجح».

تحية للمرأة المصرية

وأشار مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الزوج يجب عليه تقدير زوجته والتعامل معها كشخص مستقل والصبر معها على كل شيء: «كنت بشحت أيام والله عشان أجيب لمراتي حاجة ساقعة فضلت سنتين مشتغلش بس هي صبرت وأنا شيلتلها الجميل، أنا بحي المرأة المصرية وأديها تعظيم سلام، ولازم نحيي المرأة المصرية ونشكرها، وأنا لولا النساء اللي كانوا في حياتي مكنتش هبقى فاروق الباز».