هل يجوز للمرأة الصلاة بصوت عال لتجنب التشتت؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تشتت الانتباه مشكلة يعاني منها البعض أثناء أداء الصلاة، إذ أنه من الممكن الانشغال بالمحيط وما به من محادثات دون التركيز بشكل مباشر في الصلاة، ليتساءل البعض عن كيفية التغلب على تلك المشكلة؟، وهذا هو مضمون السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية، في البث المباشر الذي أذيع عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حكم الصلاة بصوت عال لمنع التشتت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، سؤال، «هل يجوز للمرأة التي يتشتت انتباهها إذا قرأت سرًا أن تصلي بصوت مسموع لإزالة التشتت؟»، وجاء في رد الإفتاء: «نعم يجوز للإنسان اللي لو كان يقرأ سرا ممكن يسرح في الصلاة ويتشتت فبيحاول يسمّع نفسه القراءة وهو بيصلي عشان يزيل هذا التشتت».

«الإفتاء»: يجوز القراءة في الصلاة بصوت عال للتركيز

وأكملت «الإفتاء» في ردها على السؤال: «عشان يكون في تواطؤ بين اللسان والأذن، وبالتالي العقل ينتبه عندما يسمع قراءة نفسه وميكونش فيه تشتت، فطبعا يجوز اللي إنتي بتعمليه أيوة يجوز هذا الفعل خلال الصلاة للتركيز».