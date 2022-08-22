"بيخرجوهم من القبر ويتصوروا معاهم" ..قرية تحيي ذكرى موتاها بأغرب الطرق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

في بلدتين صغيرتين في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، يحتفل السكان بمراسم تستمر أيامًا تسمى المانين، حيث يتم انتشال المئات من الجثث، ويقومون بتلبيسهم في قرية توريا كجزء من الطقوس لتكريم أرواحهم وتقديم القرابين.

وقال سولي توساي أحد أفراد العائلة لوكالة فرانس برس "عندما نفعل مانيني، نبدأ بفتح حجرة القبر وتنظيفها والمنطقة المحيطة بها"، وذلك وفقًا لما ذكره موقع france24.

ومن ثم يتم تجفيف الجثث تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تغير ملابسها، ويتم سحب التوابيت التي تحتوي على جثث محفوظة لأحبائهم من كهف دفن منحوت في سفح الجبل.

وصرح رئيس قرية توريه رحمن بادوس لوكالة فرانس، إن "القرابين تعد رمز امتنان من أبناء وأحفاد الراحلين".

وأوضح، أنهم يكرمون أرواحهم "حتى يتمكنوا دائمًا من أن يباركوا الحياة بالأمان والسلام والسعادة"، حيث وضعت إحدى العائلات سيجارة على فم قريبها المستخرج حديثًا، بينما وضعت عائلة أخرى نظارة شمسية أنيقة.

مع العلم، بقي عدد قليل من الجثث سليمة نسبيًا من عملية التحنيط بينما تدهورت جثث أخرى إلى بقايا هيكل عظمي.

أرواح الموتى

توراجان هي مجموعة عرقية يبلغ عدد سكانها حوالي مليون شخص في جزيرة سولاويزي، أن لديهم القليل من الهواجس عندما يتعلق الأمر بالتحدث مع جثة محنطة أو تلبيسها أو تمشيط شعرها أو حتى التقاط الصور مع قريب تم تحنيط جثته.

اعتمادًا على القرية، عادةً ما يتم ذلك كل بضع سنوات في يوليو أو أغسطس، حيث يعتقد التوراجيون أن أرواح الموتى ستظل باقية في العالم، قبل مراسم الجنازة، وأنهم سوف يعدون مرة أخرى إلى الأرض بعد تخليد أرواحهم.

وغالبًا ما تحتفظ العائلات بالجثة حتى توفر ما يكفي من المال لجنازة متقنة، حيث يتم تحنيط الميت في السابق من خلال عملية التحنيط باستخدام علاجات طبيعية مثل الخل الحامض وأوراق الشاي، ولكن العديد من العائلات تتجه إلى الطريق المختصر و حقن الجثة بمحلول الفورمالديهايد.

مع العلم أن المشهد يعتبر مروعًا عند النظر إلى السياح الغربيين، ولكن السكان يكونون سعداء عند تنظيف الجثث والتقاط الصور والصلاة من أجل أرواحهم، ووضح رئيس القرية أن بعض السكان المحليين ذهبوا بعيدًا من القرية.

حيث تابع بادوس، أن "يجب التعامل مع الجثث بأقصى درجات الاحترام في طقوس مانيني"، وعادة ما يحترم الأقارب والديهم أو ما يعرفونهم، وعدم الاحترام له عواقب.

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