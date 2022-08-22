يساعد على خفض ضغط الدم وإزالة السموم.. هذا النوع من الشاي احرص عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتقد الخبراء أن تناول شاي الليمون يمكن أن يشفي العديد من الأمراض ويساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وفيما يلي نوضح لكم فوائد الشاي بالليمون وكيفية صنعه في المنزل، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

يساعد في إدارة ضغط الدم:

يساعد شرب شاي الليمون في تقليل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم الانقباضي.

ووفقًا لدراسة أجريت على فعالية عشبة الليمون المنشورة في المجلة الرقمية ResearchGate، وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا هذا الشاي يوميًا لاحظوا انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي وزيادة طفيفة في ضغط الدم الانبساطي وكان لديهم أيضًا معدل ضربات قلب أقل بشكل ملحوظ، وبالتالي هذا يمنع حدوث انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب.

إزالة السموم:

يعمل شاي الليمون كمدر طبيعي للبول، مما يساعد في إزالة السموم والصوديوم في شكل سوائل زائدة، إذ تساعد مدرات البول في تقليل الالتهاب في الجسم.

يقلل من نسبة الكوليسترول:

يساعد تناول شاي الليمون في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Advanced Pharmaceutical Technology & Research ، وثبت أن زيت عشبة الليمون ومستخلصاته الطبيعية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

مضادات الأكسدة الصحية للقلب:

يحتوي عشب الليمون على مضادات الأكسدة الصحية للقلب مثل حمض الكلوروجينيك، و isoorientin، و swertiajaponin، والتي تساعد في منع الخلل الوظيفي للخلايا داخل الشرايين التاجية.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة الزراعة والكيمياء الغذائية إلى أن مضادات الأكسدة هذه تساعد في تقليل الضرر الناجم عن الجذور الحرة من خلال تعزيز تجديد الخلايا. وهذا يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

كيفية صنع شاي الليمون في المنزل؟

احضري مقلاة قومي بغلي كوبين من الماء واغسلي الليمون وقطعيه وضعيه في الماء واتركيه لمدة 3-4 دقائق.

وبعدها أطفئ النار وصفي الشاي وأضيفي شرائح الليمون والعسل حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة القليل من القرفة لتحسين فعالية الشاي.

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