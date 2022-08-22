كارديجان مفتوح .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ارتدت كاش طويل مفتوح من منطقة الصدر، ومن الساقين، متعدد الألوان ولكن الأحمر كان مسيطر، ومن أسفل مايوه باللون الأسود.

و اختارت أن تترك شعرها منسدلًا على الكتفين، وفضلت على أن تكون على طبيعتها دون وضع مكياجًا.

ونسقت مع الإطلالة سليبر باللون الأحمر، ونظارة شمسية على رسمة قلب وكانت حوافها باللون الأخضر.

واعتمدت على اكسيسورات بسيطة من خلال أقراط باللون الأخضر.

ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين وشملت التعليقات ما يلي : "وبعدين في جمالك"، "اناقتك ملهاش حدود"، "الماء والخضرة والوجه الحسن".