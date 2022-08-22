عادات صحية خاطئة تدمر معدل حرق الدهون خلال الدايت.. منها المشروبات الغازية

القاهرة - سمر حسين - صحة

معدلات الحرق المرتفعة للدهون أثناء الدايت، واحدة من أشهر الأسباب التي تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، وهناك عادات صحية خاطئة يمكن أن تؤثر على معدلات الحرق بشكل كبير، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، وفيما يلي تلك العادات الصحية الخاطئة التي تؤدي إلى بطء في عملية حرق الدهون.

عادات صحية تؤثر على معدلات حرق الدهون

وقال «حلمي»، إن أسوأ 5 عادات تدمر معدل الحرق بلا منازع معظمها له علاقة بالمشروبات، وعادة ما نتبعها دون وعي منا حيث نعتبر المشروبات الفريش صحية ولكنها خاطئة تمامًا، إذ إنه من الأفضل أكل الفاكهة، وتلك العادات تفصيلا هي كالتالي:

- الجفاف أو عدم شرب القدر الكافي من الماء على مدار اليوم.

- شرب الفاكهة على هيئة عصائر بدلا من أكلها حتى لو طبيعية وفريش.

- الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

الشاي الأخضر يعزز عملية الحرق

- عدم إدراج الشاي الأخضر والقهوة الخضراء وغيرها من المشروبات العشبيّة المعززة للحرق في نظامنا الغذائي.

- تحلية جميع المشروبات بالسكر الأبيض.