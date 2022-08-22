"لا شيء يجهزك لفقدان طفل".. تحذير أم من ظهور علامة في العين تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حثت إحدى الأمهات الأباء على "الثقة بغرائزهم" بعد أن تبين أن تغييرًا طفيفًا في عين طفلها هو سرطان نادر أدى إلى وفاتها بعد أشهر قليلة.

لاحظت جيسيكا ولي نيل وزوجها، في البداية تورم وجه طفلهما "تيد" أثناء قضاء عطلتهما في ويلز، قام بفرك الرمال في عينه على الشاطئ، لكن جيسيكا كان لديها شعور داخلي بأن شيئًا ما لم يكن على ما يرام.

ووفقًا لموقع "metro"، كشفت الاختبارات أن الطفل البالغ من العمر 8 أشهر كان مصابًا بورم سرطاني في أحد جيوبه الأنفية، وهو نادر جدًا.

في غضون أسبوع، تغير وجهه تمامًا وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بساركوما غير محددة، والتي تم تسميتها الآن باسم الساركوما الغضروفية اللحمية، في الجيوب الأنفية الغربالية.

خضع تيد لـ 6 جلسات من العلاج الكيميائي، مما أدى إلى تقلص حجم الورم، وخضع لعملية جراحية في مستشفى جريت أورموند ستريت لإزالة معظمه، لكن لم يتمكن العلاج الكيميائي والجراحة من إنقاذ الطفل.

أوقف الأطباء العلاج الكيميائي وتوفي تيد بعد 10 أيام، وهو ما تصفه الأم بأنه "مفاجئ ومروع".

وأضافت: 'لا شيء يؤهلك لفقدان طفل، لكننا أنشأنا جمعية خيرية على شرفه لمساعدة العائلات التي لديها طفل مصاب بمرض خطير".

وأشارت أيضًا إلى "هذا هو أسوأ شيء يمكن أن تكتشفه، والنوع المجهول من الساركوما نادر بشكل لا يصدق وكذلك مكان وجوده في جسم تيد، لذا فإن اكتشاف أنه لن يكون من السهل علاجه هو أسوأ شيء".

انتشر السرطان بشكل كبير إلى دماغ الطفل وأسفل النخاع الشوكي، ما تسبب في وفاته في 9 أبريل 2022 عن عمر يناهز 16 شهرًا.

لكن جيسيكا سعيدة لأنها ذهبت إلى المستشفى عندما فعلت ذلك، قائلة: "إنها أعطتني وقتًا إضافيًا للجلوس مع ابنها".

وأضافت: "أنا سعيد للغاية لأنني وثقت في غرائزي لأنني أعتقد أننا كنا سنفقده عاجلاً إذا لم أفعل ذلك".

"لم تتضخم عينه كثيرًا ولكن كان لدي شعور فقط وفي غضون أسبوع تغير وجهه تمامًا وتم التشخيص، فجأة بدأ العلاج الكيميائي وتغيرت حياتنا".

على الرغم من العلاجات المرهقة، أوضحت الأم إن تيد "كافح بشدة وكان فتى سعيدًا رغم كل شيء، للأسف فقد حياته عندما انتشر السرطان إلى دماغه، لكننا سنحتفظ بهذه الأشهر الـ 8 من الذكريات إلى الأبد."

ونصحت مشيرةً: "أود أن أحث أي شخص على الوثوق بغرائزهم إذا اعتقدوا أن هناك خطأ ما، حتى لو كان يمنحك راحة البال فقط".

اقرأ أيضا

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف