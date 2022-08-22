كوب واحد من هذا المشروب يخفض نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو تم تشخيص إصابتك بمقدمات السكري، فإن التحكم في مستويات السكر في الدم يعد هدفًا مهمًا، إذ يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى وأمراض القلب وفقدان البصر الذي يمكن أن ينتج عن الإصابة بمرض السكري.

يمكن أن يساعدك تناول كوب واحد من الحليب على خفض نسبة السكر في الدم، وفق لما ورد في موقع "eatthis".

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات السكر في الدم، فمن الضروري تناول مشروب يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين.

إذ يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم، لذا فهو يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع، والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، ويمكن أن يساهم ذلك في خفض نسبة السكر في الدم، بينما يعتبر الماء مصدرًا ممتازًا للترطيب، فإنه لا يؤثر حقًا على مستويات السكر في الدم.

مزيج البروتين والكربوهيدرات هو ما يجعل( حليب البقر) مشروبًا رائعًا لمساعدة المصابين بمقدمات مرض السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة نُشرت في أبحاث ومراجعات استقلاب السكري أن شرب حليب الألبان لم يساعد فقط في إدارة نسبة السكر في الدم، ولكنه ساهم أيضًا في تحسين استجابة الأنسولين، وهو عنصر حاسم آخر في إدارة مرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد على كبح الشهية وترطيب الجسم دون المساهمة في ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أن الحليب يحتوي على 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب ومضاد الأكسدة السيلينيوم، وغيرها من العناصر الضرورية.

لذلك، لا تحصل فقط على نسبة السكر في الدم متوازنة، بل تحصل أيضًا على عدد كبير من العناصر الغذائية.

اقرأ أيضا

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟