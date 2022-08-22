تخلص من سموم الكبد بتناول هذه المشروبات الـ 5 السحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الكبد من أعضاء الجسم المسؤولة عن عديد من وظائف الجسم بما في ذلك تطهير الدم وهضم الدهون واستقلاب الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، ومع ذلك، فإن تناول كثير من الأطعمة الغير صحية والمقلية، والإفراط في شرب الكحول، يسبب تلف الكبد.

فيما يلي قائمة بالمشروبات التي تساعد في التطهير الطبيعي وإزالة السموم من الكبد، وفق لما ورد في موقع" timesofindia".

- النعناع:

أوراق النعناع مليئة بالزيوت الأساسية مثل المنثول والمنثون التي تساعد في التخلص من السموم ودعم الجهاز الهضمي أيضًا، فقط قم بغلي الماء في وعاء، ثم أضف ملعقتين كبيرتين من أوراق النعناع، ثم نقعه لفترة من الوقت، وتناوله بعد السحور.

- الكركم:

يعد من أفضل الطرق للتخلص من السموم في أجسامنا، ما عليك سوى غلى كوب من الماء، ثم إضافة قليل من الكركم.

- الحلبة:

يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الحلبة في إنقاص الوزن وتقوية الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة، لذا يجب تناوله للتخلص من السموم، فقط أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة في كوب من الماء المغلي، ثم اتركه منقوعًا لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك تصفية الماء في كوب واشربه 3مرات في اليوم.

- الزنجبيل والليمون:

هذا المزيج له خصائص قوية مضادة للالتهابات لا تزيل السموم من جسمك فحسب، بل تسرع أيضًا من عملية فقدان الوزن، إضافة إلى تخفيف الانتفاخ، وتعزيز التمثيل الغذائي، في كوب من الماء المغلى، أضف عصير نصف ليمونة وشريحة من الزنجبيل، ثم يقلب وينقع لمدة 15 دقيقة.

- البابونج:

مضاد قوي للأكسدة وله خصائص مهدئة يساهم في تخفيف التوتر وتحسين النوم، كما أنه يساعد في السيطرة على الجهاز العصبي الذي يهدئ الأنسجة الملتهبة، فقط في كوب من الماء المغلي، أضف ملعقة كبيرة من البابونج، ثم اتركه مغطى لمدة 10 دقائقـ ثم استهلاكه.

- دقيق الشوفان والقرفة:

الشوفان غني بالألياف والمعادن والفيتامينات التي تساعد في تنظيف الأمعاء والكبد وتساعد على الهضم، نظرًا لأن الشوفان غني بعديد من العناصر الغذائية، فهو مشروب مثالي يطرد السموم من الجسم، ما عليك سوى في وعاء من الماء المغلي، نقع ملعقة صغيرة من الشوفان لمدة 2-3 ساعات، ثم تصفية الشوفان ، ويضاف إليه ملعقة صغيرة من القرفة وبعض الماء ويتم تناوله.

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