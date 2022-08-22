بعد وفاة 5 أطفال.. احذروا من هذا الأمر القاتل الموجود في كل منزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة نتيجة التسمم بمبيد حشري.

ومن جانبه، قال المستشفى الجامعي طرابلس، في بيان، إن الأطفال توفوا جراء إصابتهم باختناق شديد إثر استنشاق مبيد حشري، واستقبل المستشفى الأطفال في حالة سيئة جدًا؛ حيث كانت إحداهم - سبعة أشهر - فارقت الحياة بالفعل، ثم تُوفي ثلاثة آخرون، ولحق بهم شقيقهم الخامس، وفقا لروسيا اليوم.

وتسبب المبيدات الحشرية مشاكل صحية خطيرة للإنسان، قد تصل إلى الوفاة، وفقا لما جاء في موقعي pan-uk " شبكة عمل مبيدات الآفات في المملكة المتحدة"، و livescience.

- أين توجد المبيدات الحشرية؟

الطعام

طارد الحشرات

منتجات مكافحة القوارض

الحديقة ومنتجات العناية بالحدائق

منتجات الحيوانات الأليفة.

- أعراض وأضرار التسمم بالمبيدات الحشرية:

الإسهال

القيء

آلام في المعدة

ارتفاع في درجة الحرارة

رعشة في الجسم

تشنجات

ضيق شديد في التنفس

زيادة ضربات القلب وعدم انتظامها

الكحة المستمرة مع حدوث أزيز في الصدر

فشل في وظائف التنفس

آلام حادة بالصدر

حكة جلدية أو أكزيما

حساسية في العين والتهابات في القرنية

عدم القدرة على الإنجاب أو العقم.

- نصائح مهمة عند التسمم بالمبيدات الحشرية:

في حالة ابتلاع المبيدات، يجب عدم التقيؤ إلا في الحالات التي تذكر على ملصق عبوة المبيد.

في حال ملامسة المبيدات للجلد، يفضل الإسراع في نزع الملابس المعرضة للمبيدات، وغسل الجلد بالماء والصابون.

في حال تعرض العينين للمبيدات، يجب غسلهما بماء نظيف غزير لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

يعطى المصاب العلاجات الطبية، ومضادات التسمم بحسب نوع المبيدات المسببة للتسمم، والأعراض الظاهرة فورا وبمعرفة الطبيب.

في حال استنشاق المبيدات، وحدوث صعوبة في التنفس، ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية، ثم إلى المستشفى أو تستدعى سيارة الإسعاف.

- طرق الوقاية من المبيدات الحشرية:

تقليل التعرض للمبيدات الحشرية في الأطعمة.

غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها.

تخصيص منطقة من المنزل لتخزين المواد الكيميائية ومبيدات الحشرات، مع الحرص على إبقائها بعيدا عن متناول الأطفال.

قراءة الملصق الخاص بالمبيد الحشري، مع الحرص على اتباع الإرشادات كما هي مكتوبة على الملصق عند استخدام المنتج.

استخدم مبيدات الحشرات الخالية من المواد الكيميائية أو التي تحتوي على مواد أقل سمية.

الابتعاد عن المناطق التي تمّ تسميدها حديثا.

إبقاء الملابس والحذاء خارج المنزل إذا كانت طبيعة العمل تقتضي التعرض لمثل هذه المواد.

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