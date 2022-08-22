احذرها.. علامة في القدمين تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان هو مجموعة من الأعراض التي تنطوي على مجموعات مختلفة من المخاطر، يعد اكتشاف الحالة في المراحل الأولية أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكن أن ينتشر إلى المواقع المجاورة في الجسم، حيث قد يكون من الصعب احتوائها، ومع ذلك، يمكن أن تكون الأعراض مضللة.

بعض الأحاسيس في القدمين، على سبيل المثال، يمكن أن تشير إلى وجود ورم يضغط على الدماغ، وفقا لما ذكره موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

ينجو عدد متزايد من الأشخاص من مرض السرطان بسبب العلاجات الفعالة، ولكن لا يمكن علاج هذه الحالة بعد، وبالتالي فإن المرحلة التي يتم فيها اكتشاف المرض تؤثر بشكل كبير على فرص الشخص في تلقي الرعاية العلاجية، لسوء الحظ، فإن الأعراض ليست واضحة دائمًا، إن إحدى العلامات الواضحة على أن المرض ينمو في الرأس يمكن أن تظهر بشكل مفاجئ في القدمين.

وحذر الخبراء من أن هذا قد يشهد اكتشاف آلاف حالات السرطان في مراحل متقدمة حيث يحتمل أن ينتشر المرض إلى الأعضاء المجاورة في الجسم.

هذا المرض ناتج عن الخلايا التي تكتسب القدرة على التكاثر بطريقة سريعة وغير منضبطة، وتشكل كتلًا من الأنسجة تسمى الأورام، هذا هو السبب في أن الأورام رصدت الجسم ثم انتشرت إلى الدماغ والحبل الشوكي من خلال النقائل، في هذه المرحلة، يصعب علاج السرطان لأنه لم يعد من الممكن توطينه، لكن أعراض السرطان لا تقدم دائمًا أدلة صارخة حول العضو المصاب.

الأورام التي تضغط على الدماغ والحبل الشوكي، على سبيل المثال، قد تسبب أحيانًا أعراضًا في القدمين، لأن الدماغ يتحكم في المشاعر في الجسم، فإن الورم الذي يضغط عليه يمكن أن يؤدي إلى تنميل ووخز في أطراف الجسم.

إن الخدر في قدميك أو أصابع قدميك يمكن أن يكون أحد أعراض الورم الذي يضغط على الدماغ أو النخاع الشوكي، الدماغ مسؤول عن جميع المشاعر الحسية في الجسم، إنها مترابطة لإرسال المستقبلات الحسية عبر النخاع الشوكي وأعصاب الجسم.

جميع الإشارات في الجسم متجذرة في النخاع الشوكي ومعالجتها في الدماغ، لذلك يمكن أن يتداخل ورم الدماغ أو الحبل الشوكي مع الاتصال السلس لإشارات الجسم لأنه يمنع القناة لاستقبال الإشارات.

عادة ما يعكس موقع الوخز والخدر منطقة الدماغ الملامسة للورم، حيث أن مكان الورم قد يؤثر أيضًا على شدة الأعراض، في حين شدة الخدر تعتمد على مكان الورم في النخاع الشوكي أو الدماغ.

وتجدر الإشارة إلى أن الوخز والتنميل في الأطراف هو عرض مشترك بين مجموعة من الحالات، وقد لا يكون بالضرورة مؤشراً على الإصابة بالسرطان.

تشمل الحالات الأخرى التي تسبب هذه الأعراض مرض السكري ومجموعة من نقص الفيتامينات.

تشمل أعراض السرطان الكلاسيكية فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق، لكن الأعراض تختلف اختلافًا كبيرًا من حالة إلى أخرى.

عندما يصيب السرطان الدماغ أو النخاع الشوكي، قد يواجه الأفراد صعوبة في التفكير وفقدان التوازن وتغيرات في الرؤية.

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