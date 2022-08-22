ظهر على كرسي متحرك.. ما هو المرض الذي يعاني منه مايك تايسون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت صورة، انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأسطورة الملاكمة مايك تايسون، الجدل حول سبب تدهور حالته الصحية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك ويحمل عكازا في يده.

صاحب الـ56 عاما يحظى بشعبية كبيرة بين متابعي الرياضة على مستوى العالم، رغم اعتزاله الملاكمة منذ سنوات، كما أنه نال تعاطف متابعيه بعد تصريحاته قبل أسابيع، حيث قال: "سأوت قريبًا، المال لا يعني لي شيئًا".

ولكن ما هو مرض تايسون؟، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تايسون يعاني من مرض "عرق النسا" في ظهره، والذي تسبب قبل عامين تقريبا في إبقائه في فراشه لأسابيع، وكانت أحد الأسباب التي أجبرته على اعتزال الملاكمة قبل نحو 17 عاما.

- ما هو عرق النسا؟

ألم العصب الوركي أو عرق النسا، من الأمراض الناتجة عن التهاب العصب الشوكي، وهو الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتدا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، وعادة يؤثر في جانب واحد فقط من الجسم، وفقا لموقع Webmd.

- كيف يحدث؟

يحدث عرق النسا عندما تضغط فقرات في العمود الفقري على جزء من العصب، وهو ما يسبب الشعور بالألم وبعض الوخز في الساق المصابة.

- الأسباب

ألم العصب الوركي له أسباب عدة، أبرزها:

الحركة الخاطئة

وضعيات الجلوس والوقوف الخاطئة

أسلوب المشي الخاطئ

حمل الأغراض بشكل خاطىء.

شد عضلات الظهر والفخذ والمقعدة

- الأعراض

عرق النسا قد يكون مصحوبا بأعراض مثل:

التنميل

الوخز

تدهور التناسق العضلي العصبي و

اضطرابات المثانة كالسلس البولي.

التهابات الأعصاب وغيرها من الالتهابات في الجسم والانزلاق الغضروفي.

ضعف عضلات البطن والساق.

- ماذا يجب أن تفعل؟

تتطلب هذه الأعراض:

الراحة التامة

الاستلقاء على الظهر مع رفع الأرجل وسند السيقان على مقعد، حيث يعمل ذلك على تخفيف العبء الواقع على منطقة الفقرات القطنية.

تدليك المنطقة المصابة بالألم.

استشارة طبيب عظام

- العلاج

يمكن علاج ألم العصب الوركي بواسطة:

المسكنات

الحقن

الأدوية المثبطة للالتهابات كالكورتيزون

العلاج الطبيعي يسهم في علاج ألم العصب الوركي من خلال تقوية عضلات الظهر والبطن.

تستلزم بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة مثل: الاضطرابات الحركية وتكرار الإصابة بالانزلاق الغضروفي والقصور الوظيفي للمثانة والأمعاء.

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