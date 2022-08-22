بينهن طليقة جيف بيزوس.. تعرف على قائمة أغنى نساء العالم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار قائمة أغنى الرجال في العالم، تم الإعلان مؤخرًا، عن أغنى نساء العالم، إذ جاءت سيدة الأعمال الفرنسية فرانسوز بيتنكور مايرز، رئيسة شركة مستحضرات تجميل عالمية، بالمرتبة الأولى، وذلك بثروة قدرها 74.3 مليار دولار، ومن ثم تلتها سيدة الأعمال الأمريكية أليس والتون، بثروة مالية قدرها 57.8 مليار دولار.

تفاصيل الكشف عن أغنى نساء في العالم

ووفق ما ذكرت المجلة المختصة بشؤون الأعمال العالمية ceoworld، أنه تم الإعلان عن 25 سيدة هن الأغنى على مستوى العالم من بين النساء، واللائي قُدرت ثرواتهم بمليارات الدولارات، وجاءوا على النحو الآتي:

1- الفرنسية فرانسوز بيتنكور مايرز، بثروة قدرها 74.3 مليار دولار.

2- الأمريكية أليس والتون، بثروة قدرها 57.8 مليار دولار.

3- سيدة الأعمال الأمريكية جوليا كوخ، بثروة قيمتها 57.8 مليار دولار.

4- الروائية الأمريكية ماكنزي سكوت، طليقة الملياردير جيف بيزوس، بثروة قدرها 42.7 مليار دولار.

5- سيدة الأعمال الأمريكية جاكلين مارس، بثروة 33.8 مليار دولار.

6- سيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت، بثروة قيمتها 29.1 مليار دولار.

8- سيدة الأعمال الألمانية سوزان كلاتن، بثروة بلغت 23.6 مليار دولار.

10- سيدة الأعمال التشيلية، أيريس فونتبونا، بثروة بلغت 17.9 مليار دولار.

11- سيدة الأعمال الهندية، سافيتري جيندال، بثروة بلغت 16.7 مليار دولار.

12- سيدة الأعمال الأمريكية، لورين باول، بلغت ثروتها 16.1 مليار دولار.

13- رائدة الأعمال الصينية فان هونجواي، بثروة قدرها 16.1 مليار دولار.

14- سيدة الأعمال الهولندية شارلين دي كارفالها، بثروة قيمتها 15.8 مليار دولار.

15- سيدة الأعمال التشيكية ريناتا كيلنيروفا، بثروة وصلت إلى 15.7 مليار دولار.

16- سيدة الأعمال الأمريكية ديان هندريكس، بثروة قيمتها 13.2 مليار دولار.

17- سيدة الأعمال الصينية، كونج سيو هينج، بثروة مالية بلغت 13.1 مليار دولار.

18- سيدة الأعمال الصينية، وو ياجون بثروة بلغت 10.7 مليار دولار.

19- سيدة الأعمال الأمريكية، كريستي والتون بثروة قيمتها 10.3 مليار دولار.

20- سيدة الأعمال الصينية يانج هويان، بثروة قيمتها 9.8 مليار دولار.

21- سيدة الأعمال السويدية كيرستن راوسينج، بثروة قيمتها 9.5 مليار دولار.

22- سيدة الأعمال الصينية وانج لايشون، بثروة قيمتها 9.4 مليار دولار.

23- سيدة الأعمال الأمريكية بلير باري أوكيدين، بثروة بلغت 9 مليار دولار.

24- سيدة الأعمال الأمريكية تمارا جوستافسون، بثورة بلغت 8.6 مليار دولار.

25- سيدة الأعمال الأمريكية آن والتون كرونك، بثروة بلغت 8.6 مليار دولار.