3 أمور مهمة يجب التركيز عليها عند اختيار ربطة العنق.. «هتكمل أناقتك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في العديد من المناسبات يحرص الرجل على ارتداء ربطة عنق حتى تكون ملائمة للمناسبات المهمة التي يذهب إليها، ومن بينها على سبيل المثال، حضور حفل زفاف، أو مقابلة عمل «إنترفيو»، أو غيرها من المواقف الحياتية المختلفة.

ومن المتعارف عليه أن ربطات العنق الرجالية، تأتي بألوان وتصميمات وكذلك أقمشة مختلفة وجذابة، وهو ما قد يضع بعض الرجال في حيرة شديدة عند اختيار الأنسب لهم.

نصائح لاختيار ربطة العنق المناسبة

وحسب ما ذكر الموقع الرسمي الخاص بماركة الأزياء العالمية otaa، أنه من الضروري على الرجل، اختيار ربطة العنق المناسبة التي تُكمل مظهره بالكامل، وتتناسب مع أسلوبه الشخصي.

1- عرض ربطة العنق

أهم شيء يجب مراعاته عند اختيار ربطة العنق هو التناسب، وهذا يعني أنه ينبغي النظر في عرضها وكيفية ارتباطها بالمظهر العام، فربطة العنق الصحيحة هي التي تتناسب تمامًا مع حجم الشخص الذي يرتديها.

2- طول ربطة العنق

الطول المثالي هو الذي يسمح لك بربط ربطة العنق بشكل جذاب، حيث أنه يجب أن تخفي ربطة العنق جميع أزرار القميص.

3- اللون والشكل

إذا كان للقميص نقوشًا كبيرة، فاختر ربطة عنق بنقش صغير، أما إذا كان للقميص نقش صغير، فلا بأس من اختيار ربطة عنق بتصميم أكبر، فأيًا كان التصميم الذي تختاره، تأكد من أن اللون السائد في القميص هو نفس لون ربطة العنق.