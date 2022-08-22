صور زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. «اللون الأبيض الراعي الرسمي للحفل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات مميزة من حفل الزفاف الذي أقامه الثنائي الفنانان جينيفر لوبيز وبن أفليك في القصر الخاص بالأخير في بلدة رايسبورو الساحلية في جورجيا، بحضور عدد كبير من أصدقاء العروسين والمشاهير أيضًا، ونظرا لأنه احتفال للمرة الثانية في نفس الشهر بات زفافهما حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ الكثيرون في البحث عن صور زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.

صور زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وجاءت صور زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، بظهور الثنائي بإطلالتيهما الأنيقة والمميزة، وهما يرتديان نفس اللون الأبيض، إذ ارتدت العروس فستانًا رقيقًا بأكمام قصيرة ومصنوع من الريش، وذيل طويل أضفى على مظهرها أناقة وجاذبية، من تصميم شركة الأزياء العالمية «Ralph Lauren»، بينما ارتدى بن أفليك بدلة وبنطال أسود، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وظهر العروسان في بداية الزفاف وهما يسيران رفقة بعضهما، عبر ممر أنشئ للاحتفال بيومهما المميز، وحرص الحضور على استقبال العروسين عند وصولهما لنهاية الممر، ولكن اختفى شقيق «أفليك» عن الأنظار، إذ اعتذر لالتزامه بمهام في مدينة لوس أنجلوس، وكان من أبرز الحضور الممثل كيفن سميث، ومات ديمون الذي يعد من أقرب الأصدقاء لبن أفليك، ونعرض أبرز الصور للثنائي فيما يلي:

اللون الأبيض شرط لحضور الزفاف

وعبر الزوجان عن حبهما الشديد من خلال ظهورهما في العديد من الصور وهما يعانقان بعضهما، والتقطا العديد من الصور التي نالت إعجاب المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حرصا العروسان على استكمال احتفالهما في منزلهما الكبير عند انتهاء حفل الزفاف، ولم يكن الثنائي وحدهما هما اللذان يرتديان اللون الأبيض، إذ طلبت «لوبيز» من الحضور ارتداءه حتى يكون حفل الزفاف مميزًا بأكمله.