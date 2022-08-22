تقليل الملح بمقدار جرام يوميا يقيك من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يعرف الكثيرون أن استهلاك الكثير من الملح يرفع ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية. لكن الجديد اليوم، بحسب ما نشره موقع Science Alert، هو أن دراسة حديثة حددت العلاقة بين الإفراط في تناول ملح الطعام والنوبات القلبية، نقلاً عن العربية.

وبالنظر إلى البيانات الصحية الخاصة بالبالغين في الصين، قدّر باحثو الدراسة أن تقليل تناول الملح بمقدار 1 جرام يومياً فقط سيكون كافياً لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية من الآن وحتى عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك احتمالية أن تكون من بينها 4 ملايين حالة تؤدي إلى الوفاة، مما يعني أنه يمكن لمثل هذا الإجراء البسيط أن ينقذ الكثير من الأرواح.

5 جرامات فقط يومياً

وفي الصين، يبلغ متوسط استهلاك الملح للفرد الواحد يومياً 11 جراماً، أي أنه أعلى بكثير من الـ5 جرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وقد جمع الباحثون في دراستهم الجديدة المنشورة في دورية BMJ Nutrition, Prevention & Health أحدث الإحصائيات حول حجم السكان في الصين واستهلاك الملح وضغط الدم ومعدلات المرض.

إلى ذلك، نظر الباحثون في سيناريوهين آخرين إلى جانب تخفيض الاستهلاك اليومي من الملح مقدار جرام الواحد، هما: تقليل 3.2 جرام من الاستهلاك اليومي الحالي (أي انخفاض بنسبة 30% عن المتوسط) بحلول عام 2025، وتقليل تناول الملح إلى 5 جرامات يومياً بحلول عام 2030.

وأوضح الباحثون أنه إذا تم تحقيق الخفض المستهدف للكميات المستهلكة يومياً، فإنه سيمكن منع ما يصل إلى نصف عدد الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب الانخفاض المقدر في ضغط الدم الانقباضي.