منزل «الحاجة فاطمة» تصله المياه بعد 33 عاما «من غير حنفية»: ربنا يبارك فيكم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، قصة الحاجة فاطمة من محافظة الشرقية، والتي تحتاج إلى توصيل مياه شرب لها، وأعلن البرنامج عن نجاحه في توصيل مياه شرب لمنزلها.

توفي زوجها منذ 30 عاما ومعاشها 440 جنيها

وقال الإعلامي عمرو الليثي إن البرنامج تلقى رسالة من فاعل خير روى فيها قصة الحاجة «فاطمة»، التي توفي زوجها منذ 30 عاما، وترك لها 3 أبناء، ربتهم وزوجتهم، ويبلغ معاشها 440 جنيها، وساعدها أهل قريتها بتوفير مسكن لها بإيجار رمزي، لكنه يحتاج لتوصيلة مياه.

وأضاف «الليثي» أن البرنامج قرر مساعدة الحاجة فاطمة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع لتوصيل المياه لها.

من جانبها قالت الحاجة «فاطمة» إنها تعيش في المنزل منذ 33 عاما دون مياه أو صرف صحي، متابعة: «بروح أملي المية بنفسي كل يوم، بمشي كتير، ونفسي المية تدخل عندي».

توصيل المياه لمنزلها

وأبدت سعادتها بعد توصيل المياه لمنزلها، قائلة: «الله أكبر.. ربنا يبارك فيكم الحمد لله يا رب».

وقالت الدكتورة مروة سعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع، إن الجمعية تلقت حالة الحاجة فاطمة، وبعد التحري عن الحالة تبين أنها سيدة أرملة ولا يوجد مصدر للمياه في المنزل، وتبذل مشقة وصعوبة لإيجاد المياه، فجرى توصيل المياه لمنزلها.