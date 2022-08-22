3 نصائح للتعامل مع خجل طفلك.. شجعيه بهذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الخجل إحدى السمات التي يتصف بها العديد من الأشخاص حول العالم، بين النساء والرجال وكذلك الأطفال، لكن عندما يختص الأمر بالصغار، فإن الأم قد تواجه بعض المشكلات أو الأزمات عند التعامل مع صغيرها خلال هذا الأمر، وتحاول البحث عن العديد من السبل لمساعدته في التخلص من تلك الصفة.

نصائح للتعامل مع الطفل الخجول

وحسبما كشف موقع skillsforaction العالمي، توجد العديد من النصائح والخطوات التي تساعدك في التعامل بشكل جيد مع طفلك الخجول، ومساعدته في تعلم العديد من المهارات الخاصة بالتواصل، والتي تنمي قدراته عند التعامل مجتمعيًا.

1- مساعدته على تحديد الأهداف

يجب عليكِ بدء أولى خطواتك بالجلوس مع الطفل والتحدث عما يود أن يكون قادرًا على القيام به بشكل أفضل، وكذلك الاطلاع على قائمة المهام والأنشطة اليومية الخاصة به، والتحدث عن كل منها وتحديد أي منها يود الطفل تحسينه.

2- تحديد المهمات الخاصة به

لكي يحدث التعلم ويتخلص طفلك من الشعور بالخجل، يجب أن تضعي أمامه مهمة صعبة بعض الشيء، لتتطلب منه بذلك شكلاً من أشكال الجهد العقلي أو البدني لتحقيق الهدف، حيث يعد النجاح في مهمة أمرًا مهمًا لإحساس الطفل بالكفاءة الذاتية ولديه الدافع للمحاولة مرة أخرى.

3- تقديم المكافآت له

يمكن أن يحتاج طفلك إلى محفز خارجي لتفعيل الشعور الجيد الذي يجب أن يصاحب تجربة ناجحة، لذلك يجب عليكِ تقديم المكافآت له، حتى تشجعينه على القيام بالعديد من المهام والأمور التي يخشى من القدوم عليها، من خلال هذه الوسيلة.