الامارات | كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بـ " كورونا "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 59.046 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 22 مليونا و299 ألفا و377 حالة والوفيات 26 ألفا و 109 حالات.