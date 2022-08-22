لايف ستايل

الامارات | كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بـ " كورونا "

0 نشر
وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بـ " " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 59.046 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 22 مليونا و299 ألفا و377 حالة والوفيات 26 ألفا و 109 حالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا