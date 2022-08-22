زينب تعاني من انعكاس شرايين القلب والعلاج عملية بـ7 ملايين: انقذوني

القاهرة - سمر حسين - صحة

عرض برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، قصة فتاة تدعى «زينب»، التي تعاني من المرض، وفتحت أسرتها حسابا لها من قبل في وزارة التضامن الاجتماعي لتستطيع إجراء عملية في القلب.

«زينب» تعاني من اختلاف في شرايين القلب

وقال الإعلامي عمرو الليثي إنه برنامج «واحد من الناس» وصلته استغاثة من أم الطفلة زينت نبيل عوف، التي تعاني من انعكاس في شرايين القلب، إذ أنها تحتاج لجراحة في القلب المفتوح بأسرع وقت، بغرض إصلاح كلي في القلب واستبدال الشريان الرئوي والصمام الرئوي.

وأضاف «الليثي» أن هذا النوع من الجراحات خطير ويجرى خارج مصر، وتصل تكلفته إلى 355 ألف دولار، وهي تكلفة كبيرة على أسرتها، لذلك تطلب مساعدتها من أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لجمع تبرعات لحسابها لإجراء عملية.

وأشار إلى أن حسابات التبرع لـ «زينب» تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها قالت «زينب» إنها لم تكن تستطيع الجري أو اللعب مثل بقية الأطفال، إذ أنها تتعرض لهبوط وتسارع في ضربات قلبها، ما يؤثر عليها ولا يجعلها تؤدي أعمالها المنزلية أو المدرسية بالشكل المطلوب.

لم أكن استطيع اللعب مثل الأطفال

ولفتت «زينب» أن كل الأطباء أكدوا ضرورة إجرائها عملية جراحية في الخارج، ولكن العملية تتكلف 7 ملايين جنيه وهذا رقم كبير لا تستطيع تحمله، متابعة: «يا ريت أي حد يقدر يساعدني يتبرعلي عشان أعمل العملية».

وكشفت والدة زينب عن تفاصيل إصابة ابنتها، قائلة إنه عقب ولادتها وخروجها من الحضانة وإجراء فحوصات، تبين وجود عيب خلقي مركب في القلب، عبارة عن انعكاس في شرايين القلب مع استبدال صمامات وثقبين.

ولفتت إلى أنها راسلت أحد الأشخاص في أمريكا وأرسلت له التقارير الطبية الخاصة بابنتها، والمستشفى هناك أوضح تكاليف العملية، وبالفعل سافرت لإجرائها، والأكسجين الخاص بها أصبح جيدا، ولكن تحتاج للعودة من جديد عندما تبلغ سن 9 سنوات، فراسلت المستشفى من جديد وأرسلوا تكاليف العملية ووزارة التضامن وافقت على فتح حساب بنكي لصعوبة حالتها تحتاج للسفر في أسرع وقت.