«واحد من الناس» يهدي «سامية» 5000 جنيه وغسالة وثلاجة.. «عشان تستّر بنتها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عرض برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، قصة «سامية»، التي تبلغ من العمر 50 عاما التي تعيش في مدينة القصاصين بالإسماعيلية، وتعول ابنتيها، وتسعى لتجهيز ابنتها رغم ظروفها الصعبة.

اضطرت للعمل رغم إصابتها بالغضروف

وحكت «سامية» ظروف حياتها، قائلة إن لديها ابنتان، الأولى طالبة في كلية الزراعة، والثانية تخرجت من الجامعة، ووالدهما متوفى منذ 10 سنوات، فاضطرت للعمل لتلبية احتياجات المنزل رغم إصابتها بالغضروف ما أدى لجلوسها في المنزل، وتتلقى بعض المساعدات أو تضطر للعمل في المنازل.

معاناة «سامية» لا تقتصر على ظروفها الصحية ولكن أيضا الديون المستحقة عليها، التي وصلت قيمتها لـ 7 آلاف جنيه، لافتة إلى أنها تتحصل من قيمة العمل في المنازل على 100 جنيه، «50 جنيه أجرة المواصلات من الإسماعيلية للقصاصين والـ50 جنيه التانية بنجيب بيها أكل».

نفسي أجهز بنتي وأسدد ديوني

ولفتت إلى أن إحدى ابنتيها متزوجة، بينما الأخرى تعمل على شراء جهازها، «نفسي أجهز بنتي، وأسدد ديوني».

وقرر الإعلامي عمرو الليثي إعطاء «سامية» مساعدة مالية عبارة عن مبلغ 5 آلاف جنيه، إضافة لتجهيز ابنتها بجهاز العروسة عبارة عن غسالة وثلاجة.