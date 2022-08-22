نصائح للسيدات للحصول على قصة شعر مناسبة.. «حسب شكل الوجه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التمتع بمظهر جيد وشعر مصفف وجذاب أمر مهم للعديد من السيدات، حيث يحرص العديد منهن على البحث عن كل ما هو جديد وخاص بقصات الشعر المختلفة، ومحاولة القيام بها بسلاسة تامة، دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، وتكلفة العديد من المبالغ.

وكشف عدد من خبراء الموضة عن أن سر قصة الشعر الجذابة يتوقف على عدة عوامل، كـ شكل الوجه، وكذلك نوع النسيج الخاص بالشعر، سواء ما بين الناعم أو الجاف، وذلك حسب ما كشف موقع byrdie العالمي.

كيفية اختيار قصة شعر مناسبة

وبدوره كشف جورج بابانيكولاس أحد مصففي الشعر العالميين، عن مجموعة من النقاط الهامة، عند البحث عن قصة شعر مناسبة، والتي تعتمد في البداية على:

1- شكل الوجه

- الشكل البيضاوي

عادةً ما يكون طول وجهك أكبر من العرض، وتكون الجبهة أكبر جزء في الوجه، حيث يقول «بابانيكولاس» إن هذا الشكل يعتبر عادة أكثر أشكال الوجه المرغوبة، وهنا يمكن قص الشعر بطبقات طويلة، أو موجات بطول الكتف.

- الشكل المربع

وهنا تكون نسبة الطول إلى عرض الوجه واحد إلى واحد، وبأطوال متساوية أفقيًا ورأسيًا، مع فك قوي الزاوية، ومنحنى أدنى عند الذقن، ويمكن حينها تليين حواف الشعر حول الجبهة وخطوط الفك القوية، لذا فإن التعرجات المتموجة به ذات الأطراف الضعيفة تعد هي الأنسب.

- الشكل المستدير

وهنا تكون نسبة الطول والعرض متساوية تقريبًا، ويشبه الشكل الوجه المربع بزوايا مقتربة، ويمكن هنا تصفيف الشعر طويلًا ومستقيمًا، ذات جوانب مقصوصة.

2- ملمس الشعر

يقول مصفف الشعر العالمي إن نسيج الشعر ونوعه يلعبان دورًا كبيرًا في إيجاد القصة المثالية، ويساعدان في إضافة عرض وطول للشعر، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديكي وجه مستدير، فيجب عليكي تجنب الأنماط المستديرة التي من شأنها إبراز ملامحك.