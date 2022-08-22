يقتل زوجته بطريقة وحشية ويدفنها بالحديقة وكلب يكشف اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في جريمة مروعة تجرد شخص من الحنان والرحمة وقتل زوجته بطريقة مروعة بعد أن انهال عليها بالمطرقة حتى الموت، ثم دفنها في حديقة المنزل وسط العاصمة أنقرة.

وفي التفاصيل، بحسب العربية نت فقد اختفت السيدة دورسون تشول عن الأنظار منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ولم يُعرف عنها شيء منذ ذلك الحين، لكن كلباً تعود ملكيته لشركة عقارية حلّ هذا اللغز، بعدما تركته الشركة لحراسة المنزل الذي كانت تعود ملكيته لزوج الضحية تشول قبل أن يتمكن من بيعه قبل أسابيع.

وروى رجل يعمل في تنسيق الحدائق مع الشركة العقارية أنه لاحظ أن الكلب الذي يحرس المنزل يحفر في التربة في مكانٍ محدد، وهو ما لم يلفت انتباهه لأي أمرٍ غريب في بداية الأمر، لكنه لاحقاً بدأ يشمُّ روائح كريهة من المكان الذي تركه الكلب، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامٍ محلّية.

وقام منسّق الحدائق بالاتصال بالشرطة وأخبرهم أنه يشمّ روائح كريهة في حديقة منزلٍ يعمل فيه بشكلٍ مؤقت، لتأتي الشرطة وتكتشف وجود جثّةٍ مدفونة تعود لامرأة هي زوجة صاحب المنزل الذي تمّ بيعه مؤخراً.

وذكرت مصادر من جمعياتٍ نسائية تعمل في العاصمة التركية أنقرة أن "الزوجة قُتِلت باستخدام آلةٍ حادّة بعد خلافاتٍ مالية مع زوجها حول ممتلكاتهما ومدخراتهما".

وتنطبق رواية الجمعيات النسائية مع رواية الشرطة والطب الشرعي، فقد صدر عن كليهما بيان أشار إلى أن زوج الضحية قتل زوجته باستخدام مطرقة ومن ثم قام بدفنها في حديقة المنزل بعدما فارقت الحياة، ليقوم لاحقاً ببيع المنزل والتواري عن الأنظار.

وتمكنت الشرطة التركية من احتجاز القاتل زوج الضحية، والذي اعترف بجريمته خلال استجوابه في فرعٍ أمني في أنقرة.

وكان زوج الضحية قد أخبر جيرانه أنه انفصل عن زوجته وبأنها غادرت إلى بيت أسرتها لتبرير غيابها، قبل أن يتوارى عن الأنظار بعدما تمكّن من بيع المنزل بسرعة لإخفاء جريمته.