«دعاء» حولتها الظروف من مدير مالي إلى مصممة ملابس عرائس: هنافس الصين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد عمل الأربعينية دعاء لاشين كمدير مالي في إحدى المؤسسات لمدة 13 عامًا، تعرضت لظروف صحية اضطرتها لترك عملها، بما جعلها تفتش في نفسها عن موهبة مدفونة بداخلها لتكتشف بعد محاولات كثيرة في مجال العمل اليدوي قدرتها على تصميم وتنفيذ ملابس العرائس بشكل مختلف أثار إعجاب كل من حولها، حتى بدأت مشروعها الخاص.

في بداية جلوس «دعاء» بالمنزل، بدأت مشروع «أكل بيتي» للأعياد والمناسبات، ولكنها كانت تفكر دائمًا في تقديم عمل مختلف: «مبحبش الشغل التقليدي علشان كدة بدأت اعمل ديكورات بالورد الورقي»، فأصبحت مسؤولة في المناسبات عن تزيين المكان بديكورات الورد بالإضافة إلى إعداد الطعام للمعزومين، ونظرًا لتميزها استطاعت بعد فترة قصيرة أن تشارك في مهرجان طوكيو للحرف اليدوية: «شاركت بورد ورقي عليه علم مصر».

بداية عملها في تصميم ملابس العرائس

في فترة كورونا أسست «دعاء» جروب تحت مسمى «دعمنا السوق البديل»، حتى تستطيع من خلاله تسويق أعمالها الفنية هي وكل الموهوبين في مجال الأعمال اليدوية: «الجروب عليه فنانات كتير في العمل اليدوي»، وفي ذلك الوقت فكرت أن تتجه لتصميم فساتين العرائس ومستلزماتها، ومع تجربتها الأولى استطاعت أن تبهر متابعيها عبر «فيس بوك»؛ بما جعلها تشتري هياكل العرائس بالدستة من تجار الموسكي في وسط البلد، لتضيف لمساتها الفنية وشغفها الذي اكتشفته مؤخرًا في كل فستان تصممه.

الخامات التي تستخدمها

«في الأول عملت فستان العروسة من الورق»، وبعد ذلك مزجت بين العديد من الخامات رغبة منها في التميز، وإنتاج عرائس محلية الصنع تنافس العرائس الصينية المنتشرة في الأسواق، وفقًا لتعبيرها، حيث مزجت بين خامتي التل والجوخ، وخامتي التل والفوم: «وكمان قدرت أنفذ فستان كامل بالجوخ»، وحرصت أن تقدم فساتين ذات ألوان زاهية تجذب البنات الصغار، وبمقاسات مختلفة تناسب جميع الأذواق والأعمار.

حرصت «دعاء» على أن يكون عملها بداية من تصميم الفستان وخياطته يدويا دون تدخل أي ماكينات؛ ما جعلها تقدم عملا مختلفا يثير إعجاب كل عملائها والمحيطين بها: «بنفذ شغلي بدقة بحيث ميكونش فيه أخطاء فنية والفينيش يطلع مظبوط.. وعلشان كدة قدرت أحقق شهرة بسرعة»، إذ يستغرق تصميم الفستان وتنفيذه يوما كاملا، حتى تُخرجه بالشكل الذي تتمنى أن تقدمه، وتتراوح أسعار عرائسها بين 140 إلى 175 جنيه مصري.

حلم دعاء بتأسيس خط انتاج للعرائس

«أكتر شغل حبيته شغل العرائس.. بحس إني قدام بنت صغيرة وبجملها بطريقتي»، وتحلم دعاء في الفترة المقبلة أن تؤسس خط إنتاج عرائس خاص بها، بتقديم عروسة مصرية متكاملة، حسب وصفها: «معاها سريرها ولبسها ومكتب وكل مستلزماتها»، كما تخطط دعاء لتصميم عروسة باسم «الجدة دودو» بها مُسجل قصص للأطفال بصوتها: «عايزة الطفلة تتعايش مع العروسة من خلال القصص اللي هحكيها».